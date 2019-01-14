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До 100 миллионов просмотров. Топ-10 самых популярных музыкальных
Недавно клип группы IOWA на трек «Бьет бит»
10-е место
«Би-2» — «Молитва». 24 миллиона просмотров.
9-е место
Влад Бумага — «Тает срок» (пародия на Грибы «Тает лед»). 24,3 миллиона просмотров.
8-е место
Макс Корж — «В темноте». 25 миллионов просмотров.
7-е место
Макс Корж — «Слово пацана». 25,5 миллиона просмотров.
6-е место
Макс Корж — «Мотылек». 33 миллиона просмотров.
5-е место
Макс Корж — «Малиновый закат». 35,2 миллиона просмотров.
4-е место
IOWA — «Улыбайся». 35,6 миллиона просмотров.
3-е место
ЛСП — «Монетка». 42 миллиона просмотров.
2-е место
Макс Корж — «Малый повзрослел». 69 миллионов просмотров.
1 место
IOWA — «Бьет бит». 100 миллионов просмотров.
Примечание. Количество просмотров актуально на момент публикации.
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