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До 100 миллионов просмотров. Топ-10 самых популярных музыкальных

15.01.2019 11:36 — Разное | Tut.by  
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Недавно клип группы IOWA на трек «Бьет бит» набрал 100 миллионов просмотров на YouTube. На сегодня это рекорд: ни один музыкальный клип исполнителей родом из Беларуси не стал так популярен на этой платформе. «Афиша» показывает вам десятку самых популярных музыкальных клипов белорусских исполнителей за все время. Спойлер: ни Naviband, ни даже Сергей Михалок в подборку не попали — пока им недостает просмотров.

10-е место

«Би-2» — «Молитва». 24 миллиона просмотров.

9-е место

Влад Бумага — «Тает срок» (пародия на Грибы «Тает лед»). 24,3 миллиона просмотров.

8-е место

Макс Корж — «В темноте». 25 миллионов просмотров.

7-е место

Макс Корж — «Слово пацана». 25,5 миллиона просмотров.

6-е место

Макс Корж — «Мотылек». 33 миллиона просмотров.

5-е место

Макс Корж — «Малиновый закат». 35,2 миллиона просмотров.

4-е место

IOWA — «Улыбайся». 35,6 миллиона просмотров.

3-е место

ЛСП — «Монетка». 42 миллиона просмотров.

2-е место

Макс Корж — «Малый повзрослел». 69 миллионов просмотров.

1 место

IOWA — «Бьет бит». 100 миллионов просмотров.

В августе Макс Корж выступит на стадионе «Динамо». КУПИТЬ БИЛЕТ

Примечание. Количество просмотров актуально на момент публикации.

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***

12 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на все выступления в первый день ЧЕ по фигурному катанию, который откроется в Минске 23 января. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 18 января.

 
Теги: Минск
 
 
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«Афиша» сделала подборку и показывает вам десятку самых популярных музыкальных клипов белорусских исполнителей. Спойлер: ни Naviband, ни даже Сергей Михалок в...
 
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