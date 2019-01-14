3-кратный чемпион Беларуси и вратарь национальной сборной подписал новый контракт с БАТЭ

Вратарь Денис Щербицкий подписал новый контракт с БАТЭ, сообщает пресс-служба 15-кратных чемпионов Беларуси.



Денис Щербицкий. Фото: fcbate.by

Уроженец Минска является выпускником клубной школы ФК БАТЭ, куда перебрался в 2009 году. В 2014-м Денис Щербицкий присоединился к дублирующему составу, получил ценный опыт выступлений в юниорской лиге УЕФА, а 7 июля 2016-го дебютировал в рядах главной команды — в выездной чемпионатной встрече с «Ислочью» (3:1).

За основной состав «желто-синих» Щербицкий провел 87 матчей, в которых пропустил 80 мячей и 42 раза сохранил свои владения в неприкосновенности (чемпионат — 54/-33/32, Кубок — 8/-7/4, Суперкубок — 1/-2/0, Лига чемпионов — 10/-12/2, Лига Европы — 14/-26/4).

Вместе с партнерами Денис Щербицкий трижды становился чемпионом Беларуси (2016−2018), обладателем Суперкубка страны (2017), пробивался в групповой раунд Лиги Европы (2017, 2018). Вдобавок признавался лучшим вратарем высшей лиги-2017, включался в список «22 лучших футболиста чемпионата» (2017, 2018).

Щербицкий имеет в активе 16 поединков за молодежную сборную, а 9 июня 2018 года впервые сыграл за национальную — в гостевом спарринге с финнами.