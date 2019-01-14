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Samsung раскрыла дизайн смартфонов с «монобровью», а инсайдеры назвали их характеристики

15.01.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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28 января компания Samsung представит свои первые смартфоны с «монобровью» — линейку Galaxy M. В Сети также появились подробности о характеристиках аппаратов. Об этом пишет mobielkopen.net.


Презентовать новинки будут в Индии — там смартфоны собираются продавать через онлайн-площадку Amazon.







Судя по опубликованным Samsung изображениям, устройства получат вырез в форме капельки в верхней части дисплеев, а также сдвоенные основные камеры. Один фотомодуль будет суперширокоугольным. Гаджеты также смогут похвастаться поддержкой технологии быстрой зарядки и емкими аккумуляторами.





Согласно руководству пользователя от одной из будущих моделей (М20), которое попало в Сеть, этот аппарат оснастят 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 19,5% (2340 на 1080 пикселей, 409 ppi), процессором Exynos 7885, а также 3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD.

Емкость батареи составит 5000 мАч, разрешение основных камер — 13 Мп (f/1.9) и 5 Мп (f/2.2). Подзарядка будет идти через порт USB-C, сохранится 3,5-мм разъем для наушников. «Из коробки» аппарат будет работать на Android 8.1. «Младший» M10 будет довольствоваться процессором Exynos 7870 и 3 ГБ ОЗУ.

 
 
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