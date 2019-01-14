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Samsung раскрыла дизайн смартфонов с «монобровью», а инсайдеры назвали их характеристики
28 января компания Samsung представит свои первые смартфоны с «монобровью» — линейку Galaxy M. В Сети также появились подробности о характеристиках аппаратов. Об этом
Презентовать новинки будут в Индии — там смартфоны собираются продавать через онлайн-площадку Amazon.
Емкость батареи составит 5000 мАч, разрешение основных камер — 13 Мп (f/1.9) и 5 Мп (f/2.2). Подзарядка будет идти через порт USB-C, сохранится 3,5-мм разъем для наушников. «Из коробки» аппарат будет работать на Android 8.1. «Младший» M10 будет довольствоваться процессором Exynos 7870 и 3 ГБ ОЗУ.
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Аппараты представят уже 28 января.
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