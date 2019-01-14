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Лукашенко «поменял» местами чиновников. И у Минска появился вице-мэр
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Сегодня, 15 января, президент дал согласие на назначение новых руководителей местной исполнительной и распорядительных органов,
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Сегодня, 15 января, президент дал согласие на назначение новых руководителей местной исполнительной и распорядительных органов, пишет БелТА. Рассказываем, кто и за...
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