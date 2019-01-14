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Лукашенко «поменял» местами чиновников. И у Минска появился вице-мэр

15.01.2019 12:14 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 15 января, президент дал согласие на назначение новых руководителей местной исполнительной и распорядительных органов, пишет БелТА. Рассказываем, кто и за что теперь будет отвечать. 

Александр Дорохович и Артем Цуран. Назначены заместителями председателя Минского горисполкома, ранее возглавляли Заводской и Фрунзенский районы Минска

Геннадия Борисюк. Назначен заместителем председателя Брестского облисполкома, ранее был главой администрации Ленинского района Бреста.

Валентин Милошевский. Займет прежнее место Борисюка в Бресте. 

Павел Силивончик. Назначен председателем Ветковского райисполкома, ранее занимал аналогичную должность в Норовлянской районе. 

Руслан Смирнов. Займет прежнюю должность Силивончика в Норовлянской райсполкоме, до этого был заместителем председателя Жлобинского райисполкома.

Виталий Сушко. Назначен главой управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачевского райисполкома. Ранее работал там же, но на должности заместителя председателя.
 
Олег Бегунец. Назначен председателем Вилейского райисполкома, ранее занимал пост первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского райисполкома.

Александр Ломский. Назначен председателем Несвижского райисполкома, ранее руководил Клецким районом. 

Анатолий Лодыга. Займет прежнюю должность Ломского в Несвиже, ранее был директором ОАО «Тимирязевский» в Копыльском районе.

Виктор Коледа. Назначен руководителем Пуховичского района, ранее занимал аналогичную должность в Логойском районе. 

Дмитрий Заблоцкий. Назначен председателем Жодинского горисполкома. Все еще является парламентарием и занимает должность заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня, 15 января, президент дал согласие на назначение новых руководителей местной исполнительной и распорядительных органов, пишет БелТА. Рассказываем, кто и за...
 
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