Лукашенко «поменял» местами чиновников. И у Минска появился вице-мэр

Сегодня, 15 января, президент дал согласие на назначение новых руководителей местной исполнительной и распорядительных органов, пишет БелТА. Рассказываем, кто и за что теперь будет отвечать.



Александр Дорохович и Артем Цуран. Назначены заместителями председателя Минского горисполкома, ранее возглавляли Заводской и Фрунзенский районы Минска.



Геннадия Борисюк. Назначен заместителем председателя Брестского облисполкома, ранее был главой администрации Ленинского района Бреста.



Валентин Милошевский. Займет прежнее место Борисюка в Бресте.



Павел Силивончик. Назначен председателем Ветковского райисполкома, ранее занимал аналогичную должность в Норовлянской районе.



Руслан Смирнов. Займет прежнюю должность Силивончика в Норовлянской райсполкоме, до этого был заместителем председателя Жлобинского райисполкома.



Виталий Сушко. Назначен главой управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачевского райисполкома. Ранее работал там же, но на должности заместителя председателя.



Олег Бегунец. Назначен председателем Вилейского райисполкома, ранее занимал пост первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского райисполкома.



Александр Ломский. Назначен председателем Несвижского райисполкома, ранее руководил Клецким районом.



Анатолий Лодыга. Займет прежнюю должность Ломского в Несвиже, ранее был директором ОАО «Тимирязевский» в Копыльском районе.



Виктор Коледа. Назначен руководителем Пуховичского района, ранее занимал аналогичную должность в Логойском районе.



Дмитрий Заблоцкий. Назначен председателем Жодинского горисполкома. Все еще является парламентарием и занимает должность заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко «поменял» местами чиновников. И у Минска появился вице-мэр Сегодня, 15 января, президент дал согласие на назначение новых руководителей местной исполнительной и распорядительных органов, пишет БелТА. Рассказываем, кто и за...