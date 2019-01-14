За выходные в области оштрафовали 5 велосипедистов в снегопад

Снежная погода не останавливает велосипедистов — они продолжают нарушать правила дорожного движения, сообщили в ГАИ области. Согласно ПДД запрещается ехать по дороге на велосипеде в условиях снегопада и (или) гололедицы.

За прошедшие выходные на дорогах Могилевщины были оштрафованы пять нарушителей на велосипедах. Они должны будут заплатить штрафы.





