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За выходные в области оштрафовали 5 велосипедистов в снегопад
15.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Снежная погода не останавливает велосипедистов — они продолжают нарушать правила дорожного движения, сообщили в ГАИ области. Согласно ПДД запрещается ехать по дороге на велосипеде в условиях снегопада и (или) гололедицы.
За прошедшие выходные на дорогах Могилевщины были оштрафованы пять нарушителей на велосипедах. Они должны будут заплатить штрафы.
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Снежная погода не останавливает велосипедистов — они продолжают нарушать правила дорожного движения, сообщили в ГАИ области. Согласно ПДД запрещается ехать...
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