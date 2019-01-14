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За выходные в области оштрафовали 5 велосипедистов в снегопад

15.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Снежная погода не останавливает велосипедистов — они продолжают нарушать правила дорожного движения, сообщили в ГАИ области. Согласно ПДД запрещается ехать по дороге на велосипеде в условиях снегопада и (или) гололедицы.

За прошедшие выходные на дорогах Могилевщины были оштрафованы пять нарушителей на велосипедах. Они должны будут заплатить штрафы. 

 

За выходные в области оштрафовали 5 велосипедистов в снегопад
Иллюстративное фото — pixabay.com

 
 
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  Снежная погода не останавливает велосипедистов — они продолжают нарушать правила дорожного движения, сообщили в ГАИ области. Согласно ПДД запрещается ехать...
 
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