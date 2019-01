На Луне вырастили первое растение

Китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» 3 января совершила успешную посадку на обратную сторону Луны. Вскоре после приземления станции ее покинул луноход «Юйту-2». Об этом пишет «Популярная механика».

Seedlings in space! First-ever cotton plant on the Moon growing in #ChangE4 mini biosphere https://t.co/YoCaesBzlA pic.twitter.com/6CQpJ35MRu