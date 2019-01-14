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На Луне вырастили первое растение
Китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» 3 января
Одна из научных задач, которая должна быть выполнена при помощи «Чанъэ-4» в условиях лунной гравитации — выращивание растений. Семена — хлопчатника, картофеля, рапса и резуховидки Таля, — а также яйца плодовой мухи и дрожжевые грибки находятся специальном герметичном контейнере, установленном в посадочной платформе.
Внутри контейнера имеется небольшая камера. Теперь же, как
Напомним: 11 января «Чанъэ-4» завершил панорамную съемку поверхности естественного спутника Земли и
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Об этом пишет информагентство «Синьхуа».
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