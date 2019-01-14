На Луне вырастили первое растение

Китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» 3 января совершила успешную посадку на обратную сторону Луны. Вскоре после приземления станции ее покинул луноход «Юйту-2». Об этом пишет «Популярная механика».

Одна из научных задач, которая должна быть выполнена при помощи «Чанъэ-4» в условиях лунной гравитации — выращивание растений. Семена — хлопчатника, картофеля, рапса и резуховидки Таля, — а также яйца плодовой мухи и дрожжевые грибки находятся специальном герметичном контейнере, установленном в посадочной платформе.

Внутри контейнера имеется небольшая камера. Теперь же, как сообщает информагентство «Синьхуа», камера засняла, как проросло одно из семян хлопка. Это первое растение, выращенное на Луне.

Напомним: 11 января «Чанъэ-4» завершил панорамную съемку поверхности естественного спутника Земли и отправил их на Землю.