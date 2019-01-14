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Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Мозырском районе
15.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Четыре человека пострадали в ДТП в Мозырском районе утром 14 января, сообщили
Водитель грузовика на 2-м км подъездной дороги от магистрали Р31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины при повороте налево не предоставил преимущества и столкнулся с автобусом МАЗ 206068, ехавшим во встречном направлении. От удара автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ауди". После этого транспортные средства съехали на обочину.
В результате ДТП 45-летний водитель легковушки и его 39-летний, 45-летний и 46-летний пассажиры были госпитализированы в травматологическое отделение Мозырской горбольницы.
Фото из архива БЕЛТА.
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Четыре человека пострадали в ДТП в Мозырском районе утром 14 января, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Водитель грузовика на 2-м км...
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