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Главой Минтранса стал Алексей Авраменко
15.01.2019 13:14 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций.
До настоящего времени Авраменко занимал пост первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. Минтранс до конца ноября прошлого года возглавлял Анатолий Сивак, который в настоящее время руководит Мингорисполкомом, передает
Кроме того, президент назначил Валентина Татарицкого председателем Государственного комитета по стандартизации. Ранее ведомством руководил Виктор Назаренко, в настоящее время он работает на должности министра по техническому регулированию ЕЭК.Также помощником президента Республики Беларусь - инспектором по Гродненской области назначен Иван Лавринович. До июня 2018 года этот пост занимал Сергей Ровнейко, который был задержан КГБ при получении взятки.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций.
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