



Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций.

До настоящего времени Авраменко занимал пост первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. Минтранс до конца ноября прошлого года возглавлял Анатолий Сивак, который в настоящее время руководит Мингорисполкомом, передает БЕЛТА .

Кроме того, президент назначил Валентина Татарицкого председателем Государственного комитета по стандартизации. Ранее ведомством руководил Виктор Назаренко, в настоящее время он работает на должности министра по техническому регулированию ЕЭК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главой Минтранса стал Алексей Авраменко Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций.

Также помощником президента Республики Беларусь - инспектором по Гродненской области назначен Иван Лавринович. До июня 2018 года этот пост занимал Сергей Ровнейко, который был задержан КГБ при получении взятки.