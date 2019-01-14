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Главой Минтранса стал Алексей Авраменко

15.01.2019 13:14 — Разное | Ежедневник  
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Главой Минтранса стал Алексей Авраменко

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций.

До настоящего времени Авраменко занимал пост первого заместителя министра транспорта и коммуникаций. Минтранс до конца ноября прошлого года возглавлял Анатолий Сивак, который в настоящее время руководит Мингорисполкомом, передает БЕЛТА.

Кроме того, президент назначил Валентина Татарицкого председателем Государственного комитета по стандартизации. Ранее ведомством руководил Виктор Назаренко, в настоящее время он работает на должности министра по техническому регулированию ЕЭК.

Также помощником президента Республики Беларусь - инспектором по Гродненской области назначен Иван Лавринович. До июня 2018 года этот пост занимал Сергей Ровнейко, который был задержан КГБ при получении взятки.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций.
 
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