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Лукашенко назначил новых руководителей в столице и регионах
15.01.2019 12:34 — Разное | Ежедневник
Главы Фрунзенского и Заводского района столицы пошли на повышение и стали зампредами Мингорисполкома, сообщает пресс-служба президента.
Глава Фрунзенского района Артем Цуран и глава Заводского района Александр Дорохович стали замами главы Минска. На прежней должности Дорохович работал с марта 2016 года, а Цуран с октября 2016 года.
Так, бывший глава администрации Ленинского района Бреста назначен зампредом областного исполкома. На посту руководителя района его сменит Валентин Милошевский – зампред парламентской комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.
Ветковский район будет возглавлять Павел Силивончик – ранее он был руководителем Наровлянского райисполкома. На посту его сменит экс-зампред Жлобинского района Руслан Смирнов.
С должности первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачевского райисполкома на повышение пойдет Виталий Сушко. Теперь он возглавит этот район.
Председателем Вилейского райисполкома станет Олег Бегунец, ранее работавший на посту первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского райисполкома.
Александр Ломский согласован на должность председателя Несвижского райисполкома. Ранее он руководил Клецким районом. В свою очередь председателем Клецкого райисполкома станет Анатолий Лодыга после работы в должности директора ОАО "Тимирязевский" в Копыльском районе.
Виктор Коледа сменит пост руководителя Логойского района на аналогичный в Пуховичском.
На должность председателя Жодинского горисполкома согласован Дмитрий Заблоцкий, который является парламентарием и занимает должность заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.
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Главы Фрунзенского и Заводского района столицы пошли на повышение и стали зампредами Мингорисполкома, сообщает пресс-служба президента.
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