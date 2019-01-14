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Лукашенко назначил новых руководителей в столице и регионах

15.01.2019 12:34 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко назначил новых руководителей в столице и регионах

Главы Фрунзенского и Заводского района столицы пошли на повышение и стали зампредами Мингорисполкома, сообщает пресс-служба президента.

Глава Фрунзенского района Артем Цуран и глава Заводского района Александр Дорохович стали замами главы Минска. На прежней должности Дорохович работал с марта 2016 года, а Цуран с октября 2016 года.

Также президент согласовал и новых руководителей в регионах.

Так, бывший глава администрации Ленинского района Бреста назначен зампредом областного исполкома. На посту руководителя района его сменит Валентин Милошевский – зампред парламентской комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Ветковский район будет возглавлять Павел Силивончик – ранее он был руководителем Наровлянского райисполкома. На посту его сменит экс-зампред Жлобинского района Руслан Смирнов.

С должности первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачевского райисполкома на повышение пойдет Виталий Сушко. Теперь он возглавит этот район. 

Председателем Вилейского райисполкома станет Олег Бегунец, ранее работавший на посту первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского райисполкома. 

Александр Ломский согласован на должность председателя Несвижского райисполкома. Ранее он руководил Клецким районом. В свою очередь председателем Клецкого райисполкома станет Анатолий Лодыга после работы в должности директора ОАО "Тимирязевский" в Копыльском районе. 

Виктор Коледа сменит пост руководителя Логойского района на аналогичный в Пуховичском. 

На должность председателя Жодинского горисполкома согласован Дмитрий Заблоцкий, который является парламентарием и занимает должность заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Главы Фрунзенского и Заводского района столицы пошли на повышение и стали зампредами Мингорисполкома, сообщает пресс-служба президента.
 
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