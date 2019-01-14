ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не улететь бы на дорогу!

15.01.2019 12:35 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A
>

Сколько себя помню (а помню я себя давно), каждой зимой Муринская горка в Каменце становилась центром притяжения для всей местной детворы. Да что местной – из соседних Муринов сюда приходили, потому что у них в деревне такой радости нет. С этой горки с визгом и замиранием сердца слетали мы. Теперь на ней пропадают весь световой день (спасибо погоде!) наши дети и внуки…Не улететь бы на дорогу!
Не улететь бы на дорогу!

В общем-то, ничего не поменялось. И во времена нашего детства не у всех были санки. Съезжали кто на чем горазд, чаще всего – просто на «пятой точке». Сейчас тоже не в каждой семье есть санки-ледянки или новомодные, но совершенно непредсказуемые тюбинги. Поэтому детвора при­спосабливает куски картона, линолеума, а то и просто клеёнки. Из-за этого по весне окрестности горки напоминают большую свалку, «разгребать» которую приходится порой всем миром. Но зимой об этом не думаешь. Летишь вниз по склону на головокружительной скорости – хоть на ледянках, хоть на подручных средствах – так, что дух захватывает, и кажется, что более счастливого дня в твоей жизни не было и не будет.
А нам, взрослым, с высоты прожитых лет смотреть на эти их забавы и весело, потому что нельзя видеть радость ребенка и не засмеяться в ответ. И немножко грустно, потому что наше детство ушло безвозвратно. И страшно. Особенно, когда кто-то из детей, разогнавшись, буквально в не­скольких сантиметрах пролетает от стволов деревьев, которые окружают спуск с горки плотной шеренгой. Или едва не вылетает на проезжую часть дороги. В таком уж неудобном месте расположена наша любимая Муринская горка: и до дороги с интенсивным автомобильным движением от нее рукой подать. И соснами с трех сторон окружена, что, конечно, красиво… Но безопасно ли?
Об опасностях, которые таят в себе такие вот катания с горок, со всех экранов и страниц газет заговорили на этой неделе. Сводки, как с фронта: десятки детей тяжело травмированы, есть погибшие. В большинстве случаев причиной трагедии стало катание на тюбингах, управлять которыми невозможно. «Это, – как машина на полной скорости без тормозов», – говорят специалисты. На Муринской горке я, к счастью, тюбингов не видела. И надеюсь, что никто из родителей не догадался купить ребенку такой подарок. Но и близость деревьев, а главное – дороги, на которую так легко «улететь» с горки, не может не пугать… Не улететь бы на дорогу!

Честно говоря, я не знаю, как в этом случае обезопасить наших детей. Запретить им ходить на эту горку невозможно, да и не нужно этого делать. Зачем лишать их радости, которую она дарит? Но на то мы и взрослые, чтобы просчитать все на несколько шагов вперед и защитить их от возможных несчастий. Может быть, какие-то безопасные «отбойники» установить? Или улавливающие сети? Специалисты наверняка что-то могут предложить. Не опоздать бы только…

Елена ТРИБУЛЕВА.
Фото Виталия Дулевича.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько себя помню (а помню я себя давно), каждой зимой Муринская горка в Каменце становилась центром притяжения для всей... Сообщение Не улететь бы на дорогу!...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назначил новых руководителей в столице и регионах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика