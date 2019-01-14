Не улететь бы на дорогу!

Сколько себя помню (а помню я себя давно), каждой зимой Муринская горка в Каменце становилась центром притяжения для всей местной детворы. Да что местной – из соседних Муринов сюда приходили, потому что у них в деревне такой радости нет. С этой горки с визгом и замиранием сердца слетали мы. Теперь на ней пропадают весь световой день (спасибо погоде!) наши дети и внуки…





В общем-то, ничего не поменялось. И во времена нашего детства не у всех были санки. Съезжали кто на чем горазд, чаще всего – просто на «пятой точке». Сейчас тоже не в каждой семье есть санки-ледянки или новомодные, но совершенно непредсказуемые тюбинги. Поэтому детвора при­спосабливает куски картона, линолеума, а то и просто клеёнки. Из-за этого по весне окрестности горки напоминают большую свалку, «разгребать» которую приходится порой всем миром. Но зимой об этом не думаешь. Летишь вниз по склону на головокружительной скорости – хоть на ледянках, хоть на подручных средствах – так, что дух захватывает, и кажется, что более счастливого дня в твоей жизни не было и не будет.

А нам, взрослым, с высоты прожитых лет смотреть на эти их забавы и весело, потому что нельзя видеть радость ребенка и не засмеяться в ответ. И немножко грустно, потому что наше детство ушло безвозвратно. И страшно. Особенно, когда кто-то из детей, разогнавшись, буквально в не­скольких сантиметрах пролетает от стволов деревьев, которые окружают спуск с горки плотной шеренгой. Или едва не вылетает на проезжую часть дороги. В таком уж неудобном месте расположена наша любимая Муринская горка: и до дороги с интенсивным автомобильным движением от нее рукой подать. И соснами с трех сторон окружена, что, конечно, красиво… Но безопасно ли?

Об опасностях, которые таят в себе такие вот катания с горок, со всех экранов и страниц газет заговорили на этой неделе. Сводки, как с фронта: десятки детей тяжело травмированы, есть погибшие. В большинстве случаев причиной трагедии стало катание на тюбингах, управлять которыми невозможно. «Это, – как машина на полной скорости без тормозов», – говорят специалисты. На Муринской горке я, к счастью, тюбингов не видела. И надеюсь, что никто из родителей не догадался купить ребенку такой подарок. Но и близость деревьев, а главное – дороги, на которую так легко «улететь» с горки, не может не пугать…



Честно говоря, я не знаю, как в этом случае обезопасить наших детей. Запретить им ходить на эту горку невозможно, да и не нужно этого делать. Зачем лишать их радости, которую она дарит? Но на то мы и взрослые, чтобы просчитать все на несколько шагов вперед и защитить их от возможных несчастий. Может быть, какие-то безопасные «отбойники» установить? Или улавливающие сети? Специалисты наверняка что-то могут предложить. Не опоздать бы только…

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото Виталия Дулевича.