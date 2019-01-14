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В рамках акции «Наш животновод» награды вручили работникам ОАО «Подъельцы»

15.01.2019 — Разное | Міёрскія навіны  
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В рамках акции «Наш животновод» награды вручили работникам ОАО «Подъельцы» На Витебщине проходит республиканская акция «Наш животновод», инициированная Республиканским комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса и Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Продлится до апреля. Профсоюзные активисты посещают животноводческие фермы, проверяют условия труда, чествуют тружеников животноводства. 

В рамках акции «Наш животновод» награды вручили работникам ОАО «Подъельцы» ТАК на прошлой неделе в рамках акции в нашем районе побывали председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев и областного Виктор Гуторов. Сначала они направились на молочнотоварный комплекс  В рамках акции «Наш животновод» награды вручили работникам ОАО «Подъельцы» «Корпачёво» ОАО «Подъельцы». Здесь их главным образом интересовали показатели, всё касательно зарплат и условий труда. Николай Аксёнович подчеркнул, что операторы машинного доения трудятся не хуже и не меньше комбайнёров, их лепта в обеспечение продовольственной безопасности страны колоссальна, а значит, они также достойны внимания и заботы.


Почётные гости в присутствии председателя районного комитета профсоюза работников АПК В рамках акции «Наш животновод» награды вручили работникам ОАО «Подъельцы» Леонида Хахеля, директора хозяйства Леонида Крюкова, главного зоотехника Валентины Шокель, завкомплексом Лилии Лапковской  вручили дояркам хозяйства Ларисе Маркевич, Ирине Малец и Марине Николаевой благодарственные письма, денежные премии и торт.


В ЗАВЕРШЕНИЕ визита на Миорщину руководство профсоюза работников АПК побывало в ОАО «Любиново» на одноименной  молочнотоварной ферме. Встретились с коллективом, интересовались их проблемами и пожеланиями, а также поощрили операторов машинного доения Галину Боровикову, Алесю Машара и Надежду Федотову. Разделили с ними радость момента кроме всех прочих директор хозяйства Василий Ефимов и председатель первичной профсоюзной организации Наталья Белевич.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.
Игорь МАТЕЛЕНОК.

 
 
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 На Витебщине проходит республиканская акция «Наш животновод», инициированная Республиканским комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса и...
 
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