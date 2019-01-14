В рамках акции «Наш животновод» награды вручили работникам ОАО «Подъельцы»

На Витебщине проходит республиканская акция «Наш животновод», инициированная Республиканским комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса и Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Продлится до апреля. Профсоюзные активисты посещают животноводческие фермы, проверяют условия труда, чествуют тружеников животноводства.

ТАК на прошлой неделе в рамках акции в нашем районе побывали председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев и областного Виктор Гуторов. Сначала они направились на молочнотоварный комплекс «Корпачёво» ОАО «Подъельцы». Здесь их главным образом интересовали показатели, всё касательно зарплат и условий труда. Николай Аксёнович подчеркнул, что операторы машинного доения трудятся не хуже и не меньше комбайнёров, их лепта в обеспечение продовольственной безопасности страны колоссальна, а значит, они также достойны внимания и заботы.



Почётные гости в присутствии председателя районного комитета профсоюза работников АПК Леонида Хахеля, директора хозяйства Леонида Крюкова, главного зоотехника Валентины Шокель, завкомплексом Лилии Лапковской вручили дояркам хозяйства Ларисе Маркевич, Ирине Малец и Марине Николаевой благодарственные письма, денежные премии и торт.



В ЗАВЕРШЕНИЕ визита на Миорщину руководство профсоюза работников АПК побывало в ОАО «Любиново» на одноименной молочнотоварной ферме. Встретились с коллективом, интересовались их проблемами и пожеланиями, а также поощрили операторов машинного доения Галину Боровикову, Алесю Машара и Надежду Федотову. Разделили с ними радость момента кроме всех прочих директор хозяйства Василий Ефимов и председатель первичной профсоюзной организации Наталья Белевич.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.