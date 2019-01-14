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В рамках акции «Наш животновод» награды вручили работникам ОАО «Подъельцы»
15.01.2019 — Разное | Міёрскія навіны
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На Витебщине проходит республиканская акция «Наш животновод», инициированная Республиканским комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса и Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Продлится до апреля. Профсоюзные активисты посещают животноводческие фермы, проверяют условия труда, чествуют тружеников животноводства.
ТАК на прошлой неделе в рамках акции в нашем районе побывали председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев и областного Виктор Гуторов. Сначала они направились на молочнотоварный комплекс «Корпачёво» ОАО «Подъельцы». Здесь их главным образом интересовали показатели, всё касательно зарплат и условий труда. Николай Аксёнович подчеркнул, что операторы машинного доения трудятся не хуже и не меньше комбайнёров, их лепта в обеспечение продовольственной безопасности страны колоссальна, а значит, они также достойны внимания и заботы.
Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.
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На Витебщине проходит республиканская акция «Наш животновод», инициированная Республиканским комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса и...
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