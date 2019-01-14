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ВС оставил без изменения приговор командиру роты и прапорщику из Печей

15.01.2019 14:48 — Разное | Аргументы и факты  
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ВС оставил без изменения приговор командиру роты и прапорщику из Печей
БЕЛТА

Верховный суд Беларуси оставил приговор в отношении командира роты Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Артур Вирбал был старшиной роты, в которой в 72-м ОУЦ в Печах служил погибший рядовой Александр Коржич, Павел Суковенко - ее бывший командир.

ВС оставил без изменения приговор командиру роты и прапорщику из Печей Обвиняемые по делу Коржича сержанты получили до 9 лет лишения свободы

В октябре 2018 года Миноблсуд признал их виновными в превышении власти и служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности (обвиняемый Суковенко - и из корыстной заинтересованности), повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам; в превышении власти, сопряженном с насилием. Павел Суковенко приговорен к 6 годам, Артур Вирбал - к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Они лишены права занимать определенные должности в течение пяти лет, а также воинских званий "старший лейтенант", "прапорщик".

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось, Артур Вирбал неоднократно избивал подчиненных, в том числе деревянной палкой, заставлял отжиматься. Такое наказание применялось как за упущения по службе, так и по надуманным причинам. Павел Суковенко, по данным следствия, присваивал часть ежемесячного денежного довольствования, которое должен был выдавать военнослужащим. Кроме того, он заставлял подчиненных отжиматься, избивал их деревянной палкой за неправильные ответы при проверке знаний устава, требовал покупать ему продукты и сигареты.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Артур Вирбал был старшиной роты, в которой в 72-м ОУЦ в Печах служил погибший рядовой Александр Коржич, Павел Суковенко - ее бывший командир.
 
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