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В Беларуси оппозиционеры требуют ограничить трансляцию российских телеканалов

15.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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В Беларуси оппозиционеры требуют ограничить трансляцию российских телеканалов

Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" требует от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

 
Кроме этого, 2019 оппозиционеры страны объявили годом белорусского языка. Они призвали всех граждан страны указать белорусский язык как родной и язык повседневного общения, передает "Интерфакс".

В оппозиционной белорусской партии власти заявили, что речь является "важнейшим фактором национальной безопасности" в условиях активизации информационных атак против Беларуси". Именно поэтому всех производителей товаров и услуг оппозиционеры призвали использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями.

Также "Белорусский народный фронт" требует от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

 
 
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Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" требует от властей республики ограничить трансляцию российских...
 
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