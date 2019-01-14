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В Беларуси оппозиционеры требуют ограничить трансляцию российских телеканалов
15.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" требует от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.
В оппозиционной белорусской партии власти заявили, что речь является "важнейшим фактором национальной безопасности" в условиях активизации информационных атак против Беларуси". Именно поэтому всех производителей товаров и услуг оппозиционеры призвали использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями.
Также "Белорусский народный фронт" требует от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.
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Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" требует от властей республики ограничить трансляцию российских...
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