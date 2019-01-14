Парни зашли в минские рестораны с вопросом: «Можно ли отметить ЛГБТ-свадьбу?». Видео

Правозащитники во главе с Сергеем Устиновым решили проверить минские заведения на толерантность. Сергей рассказывает: «Беларусов принято считать толерантными. Однако, как только вопрос касается темы геев, общество разделяется. Министр внутренних дел называет их «дырявыми», а многие люди считают, что права ЛГБТК людей не нарушаются. Мы сходили в учреждения общепита с вопросом можно ли там провести гей-свадьбу». И записали видео.



Одна администратор заведения была не против проведения ЛГБТ-торжества, но при условии, что на нем не будет никой атрибутики типа разноцветных флагов. Еще несколько администраторов также дали согласие на банкет в честь свадьбы гей пары, но уточнили, что «условия нужно будет обсудить с управляющим».



Имеют ли право минские заведения отказывать в проведении ЛГБТ-свадьбы



Правозащитник Устинов пояснил нам: «С точки зрения закона, обслуживание в объектах общественного питания является розничной торговлей. Продавец обязан обслужить любого покупателя, он не имеет права устанавливать какие-либо дискриминационные ограничения. Конечно, заведение общепита вправе устанавливать условия для обслуживания клиентов, но они должны быть едиными для всех и понятными. Сотрудники общепита не вправе произвольно отказывать клиентам в обслуживании. Если возник какой-либо спор, то сотрудники кафе должны предоставить документ, где прописаны единые условия обслуживания клиентов».