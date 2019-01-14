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Парни зашли в минские рестораны с вопросом: «Можно ли отметить ЛГБТ-свадьбу?». Видео
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Правозащитники во главе с Сергеем Устиновым решили проверить минские заведения на толерантность. Сергей рассказывает: «Беларусов принято считать толерантными. Однако, как только вопрос касается темы геев, общество разделяется. Министр внутренних дел называет их «дырявыми», а многие люди считают, что права ЛГБТК людей не нарушаются. Мы сходили в учреждения общепита с вопросом можно ли там провести гей-свадьбу». И записали видео.
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