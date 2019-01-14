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Парни зашли в минские рестораны с вопросом: «Можно ли отметить ЛГБТ-свадьбу?». Видео

15.01.2019 13:21 — Разное | KYKY  
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Правозащитники во главе с Сергеем Устиновым решили проверить минские заведения на толерантность. Сергей рассказывает: «Беларусов принято считать толерантными. Однако, как только вопрос касается темы геев, общество разделяется. Министр внутренних дел называет их «дырявыми», а многие люди считают, что права ЛГБТК людей не нарушаются. Мы сходили в учреждения общепита с вопросом можно ли там провести гей-свадьбу». И записали видео. 

Одна администратор заведения была не против проведения ЛГБТ-торжества, но при условии, что на нем не будет никой атрибутики типа разноцветных флагов. Еще несколько администраторов также дали согласие на банкет в честь свадьбы гей пары, но уточнили, что «условия нужно будет обсудить с управляющим». 


Имеют ли право минские заведения отказывать в проведении ЛГБТ-свадьбы 

Правозащитник Устинов пояснил нам: «С точки зрения закона, обслуживание в объектах общественного питания является розничной торговлей. Продавец обязан обслужить любого покупателя, он не имеет права устанавливать какие-либо дискриминационные ограничения.  Конечно, заведение общепита вправе устанавливать условия для обслуживания клиентов, но они должны быть едиными для всех и понятными. Сотрудники общепита не вправе произвольно отказывать клиентам в обслуживании. Если возник какой-либо спор, то сотрудники кафе должны предоставить документ, где прописаны единые условия обслуживания клиентов». 

Читайте по теме: Правозащитники требуют СК привлечь Шуневича к ответственности за фразу о «дырявых»

 
 
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Правозащитники во главе с Сергеем Устиновым решили проверить минские заведения на толерантность. Сергей рассказывает: «Беларусов принято считать толерантными....
 
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