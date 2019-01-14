ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Секрет фирмы. Что можно считать коммерческой тайной организации

15.01.2019 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Секрет фирмы. Что можно считать коммерческой тайной организации
Фото из открытых источников
  • Работодатель заставляет меня подписать документ о неразглашении коммерческой тайны. Внимательно его изучил и пришел к выводу, что в перечне содержатся сведения, которые должны быть доступны общественности. Сказал об этом нанимателю, а он намекнул, что, если откажусь поставить подпись, скоро буду искать другую работу. Имеют ли право меня уволить? Это начальство определяет, что считать коммерческой тайной, или все же есть список, утвержденный законодательством? Н. Г., Солигорск

Теоретически уволить могут.  Если работнику для выполнения трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне, он должен дать письменное обязательство о ее неразглашении. В противном случае наниматель имеет право прекратить трудовой договор с ним. Об этом говорит Трудовой кодекс. Но это не значит, что работодатель по своему желанию может ставить гриф «секретно» абсолютно на любых сведениях. Закон четко регулирует этот вопрос.

Секрет фирмы. Что можно считать коммерческой тайной организации- Согласно Закону «О коммерческой тайне» коммерческую тайну не может составлять, в частности, информация, содержащаяся в учредительных документах юридического лица (устав, учредительный договор, положение, на основании которых действуют соответствующие юридические лица), а также сведения, внесенные в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности, - рассказала в интервью «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ».

Не может быть коммерческой тайны в информации о состоянии окружающей среды, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, которые могут плохо повлиять на безопасность производственных объектов, каждого гражданина и населения в целом.

Перечень открытый

Секрет фирмы. Что можно считать коммерческой тайной организации Предусмотрено ли наказание за разглашение врачебной тайны?
Закон запрещает признавать коммерческой тайной и сведения о численности и составе работников, об условиях и охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, о наличии свободных рабочих мест (вакансий), о задолженности по зарплате и социальным выплатам, о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений. В ином порядке охраняется и информация, относящаяся к врачебной, адвокатской, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайне.

- Следует сказать, что сведения имеют коммерческую ценность в случае, если обладание ими позволяет лицу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, сократить расходы, сохранить положение на рынке товаров, работ или услуг либо получить иную коммерческую выгоду, - продолжает Елена Корнушенко. - Но информация, которая не может быть коммерческой тайной, определяется, прежде всего, не по коммерческой ценности, а по тому признаку, что она имеет публичный характер, а значит, не может скрываться в ущерб общественным интересам.

Указанный перечень нельзя назвать исчерпывающим. Он открытый и с развитием законодательства и увеличением количества нормативных актов определенно будет дополняться. 

Если все же наниматель и работник не нашли общего языка касательно сведений, относящихся к коммерческой тайне, и сотрудника уволили, он имеет право обратиться в суд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Может ли фирма или организация сама решить, что считать коммерческой тайной, или все же есть список, утвержденный законодательством?
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я сейчас борюсь, мне тяжело». Азаренко не смогла сдержать слезы после поражения от Зигемунд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика