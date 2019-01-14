Секрет фирмы. Что можно считать коммерческой тайной организации

Работодатель заставляет меня подписать документ о неразглашении коммерческой тайны. Внимательно его изучил и пришел к выводу, что в перечне содержатся сведения, которые должны быть доступны общественности. Сказал об этом нанимателю, а он намекнул, что, если откажусь поставить подпись, скоро буду искать другую работу. Имеют ли право меня уволить? Это начальство определяет, что считать коммерческой тайной, или все же есть список, утвержденный законодательством? Н. Г., Солигорск

Теоретически уволить могут. Если работнику для выполнения трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне, он должен дать письменное обязательство о ее неразглашении. В противном случае наниматель имеет право прекратить трудовой договор с ним. Об этом говорит Трудовой кодекс. Но это не значит, что работодатель по своему желанию может ставить гриф «секретно» абсолютно на любых сведениях. Закон четко регулирует этот вопрос.

- Согласно Закону «О коммерческой тайне» коммерческую тайну не может составлять, в частности, информация, содержащаяся в учредительных документах юридического лица (устав, учредительный договор, положение, на основании которых действуют соответствующие юридические лица), а также сведения, внесенные в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности, - рассказала в интервью «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ».

Не может быть коммерческой тайны в информации о состоянии окружающей среды, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, которые могут плохо повлиять на безопасность производственных объектов, каждого гражданина и населения в целом.

Перечень открытый

- Следует сказать, что сведения имеют коммерческую ценность в случае, если обладание ими позволяет лицу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, сократить расходы, сохранить положение на рынке товаров, работ или услуг либо получить иную коммерческую выгоду, - продолжает Елена Корнушенко. - Но информация, которая не может быть коммерческой тайной, определяется, прежде всего, не по коммерческой ценности, а по тому признаку, что она имеет публичный характер, а значит, не может скрываться в ущерб общественным интересам.

Указанный перечень нельзя назвать исчерпывающим. Он открытый и с развитием законодательства и увеличением количества нормативных актов определенно будет дополняться.

Если все же наниматель и работник не нашли общего языка касательно сведений, относящихся к коммерческой тайне, и сотрудника уволили, он имеет право обратиться в суд.