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«Я сейчас борюсь, мне тяжело». Азаренко не смогла сдержать слезы после поражения от Зигемунд

15.01.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая проиграла в первом раунде Australian Open 110-й ракетке мира Лауре Зигемунд, не смогла сдержать слезы на послематчевой пресс-конференции.


Фото: Reuters

«В жизни я многое перенесла. Иногда спрашиваю себя, зачем я все это делаю. Но, думаю, в итоге мне удастся стать сильнее. Я буду в это верить и много работать. Мне нужно просто время, терпение и немного поддержки.

Сейчас я борюсь, мне дается это тяжело. Это очевидно. Но я не считаю, что потерпела неудачу. Мне тяжело, но настоящей неудачей было бы сдаться», — сказала Азаренко.

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