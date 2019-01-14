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«Я сейчас борюсь, мне тяжело». Азаренко не смогла сдержать слезы после поражения от Зигемунд
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая
«В жизни я многое перенесла. Иногда спрашиваю себя, зачем я все это делаю. Но, думаю, в итоге мне удастся стать сильнее. Я буду в это верить и много работать. Мне нужно просто время, терпение и немного поддержки.
Сейчас я борюсь, мне дается это тяжело. Это очевидно. Но я не считаю, что потерпела неудачу. Мне тяжело, но настоящей неудачей было бы сдаться», — сказала Азаренко.
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