Итоги продаж новых авто в 2018 году. LADA Vesta опередила Volkswagen Polo, Geely рвется на подиум

Белорусы купили 52 835 новых авто, а Volkswagen Polo оказался не самым народным. С такими результатами «закрыл торги» автомобильный рынок в 2018 году. Это на 54% больше, чем в прошлом, и в два раза лучше показателей 2016 года. И, пожалуй, ни для кого не стало сюрпризом, что желтую майку лидера надела на себя LADA Vesta.



Фото: Lada

LADA Vesta — бестселлер!

Даже бессменный лидер нескольких лет сдался под напором сразу двух импортеров российской марки LADA. В списке бестселлеров седан Vesta вышел на первое место, хоть и с небольшим отрывом от Volkswagen Polo.

Geely выходит на четвертое место, а Ford под угрозой

Рубеж в тысячу проданных авто преодолели всего десять марок, замкнул десятку Ford с результатом 1110 машин. Но вполне может быть, что это его лебединая песня не только в Беларуси, но и на рынке ТС. Весьма вероятно, что российские заводы Ford закроют: производство автомобилей в России для компании убыточно. Точное решение о том, что делать с российским производством, будет принято во втором квартале этого года. При самом грустном сценарии легковые модели вообще уйдут с рынка, в производстве останется только Ford Transit. Второй вариант — ключевая модель, Ford Focus — станет импортной, но тогда что будет с ценой? Тем временем у белорусского дилера 741 из 1110 проданных авто — это легковые модели. На долю Transit пришлось 369 сделок. Некоторые дилеры в год продают еще меньше.

Марка LADA ожидаемо вышла на второе место по продажам, причем отставание от Renault совсем небольшое. Вероятно, в 2019 году предсказания экспертов, прочивших выход российского бренда на первое место, все же сбудутся.



Geely Emgrand 7. Фото: Павел Мурашко

Geely совершила впечатляющий рывок во втором квартале, взвинтив продажи почти в четыре раза — со 171 авто до 664. А дальше спрос стабильно рос вплоть до конца года, показав в итоге результат в 3304 проданные машины. А это, между прочим, четвертое место в списке лучших! В декабре белорусско-китайская марка и вовсе уступила только LADA по количеству проданных авто. Программа льготного кредитования сделала свое благое для марки дело. В апреле 2018 года стартовали продажи Geely Emgrand X7, и к концу года они достигли результата 531 авто. Официальные продажи седана Emgrand 7 отсчитываются с июня, и за это время было реализовано 457 авто.

Как всегда, в почете кроссоверы

Если не брать в расчет резкий взлет популярности LADA Vesta, то тренд на рынке все тот же: господство класса SUV. Красноречивый пример — марка Hyundai. Седанов Accent было продано 830 штук, тогда как более дорогой кроссовер Creta купили 1346 человек. Аналогичная ситуация у Kia. Псевдокроссовер Rio X-Line — 1159 машин, Sportage — 850, а седан Rio — «всего» 650 проданных машин. В статистике нет разделения продаж по типу кузова для Lada Vesta, но судя по количеству «внедорожных» универсалов Vesta SW Cross на улицах города, кроссоверная лихорадка распространилась и на Lada. В сегменте премиальных автомобилей аналогичная ситуация. У Audi, BMW, Jaguar, Volvo в лидерах продаж — кроссоверы. У Mazda и Ford — аналогично. А вот у Mercedes-Benz локомотивом продаж является седан Е-класса.

Интересно, что цена при покупке кроссовера не всегда является решающим фактором. Например, в модельном ряду британской марки Land Rover самым продаваемым стал дорогой Range Rover — 116 машин. Тогда как более доступный Range Rover Evoque купили всего 25 человек.



BMW i3. Фото: Павел Мурашко

В статистику 2018 года попали и три официально проданных электромобиля — это BMW i3, BMW i8 и Jaguar I-Pace. Белорусский импортер BMW не раз заявлял о том, что собирается всерьез заняться развитием рынка электромобилей. По нашей информации, также в Беларуси в прошлом году было продано не менее шести электрокаров Tesla. Правда, о каком-то повышенном спросе на электромобили речь пока все равно не идет.

Из почти 53 тысяч проданных авто 42 934 были российской сборки, 6462 — импортные автомобили и 3439 автомобилей отечественной сборки. Кроме белорусских Geely и Zotye, в список «отечественных» вошли некоторые модели Citroen и Peugeot, которые все еще выпускаются на заводе «Юнисон» методом крупноузловой сборки.