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Какой была криминогенная обстановка на Ганцевщине в 2018-м

15.01.2019 14:36 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Общее количество зарегистрированных преступлений по всем линиям служб увеличилось на 18 преступлений (с 200 до 218; +9,0%). Из них 52 преступления (в 2017 – 42; +23,8%) совершены в общественных местах, что составило 23,9% от числа зарегистрированных (в 2017 – 21,0%). Из общего количества совершенных преступлений окончено 145 (в 2017 – 140; +3,6%).
Общее состояние преступности по оконченным преступлениям характеризуется увеличением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 1 до 7), лицами, имеющими судимость (с 42 до 53; +26,2%), а также в состоянии алкогольного опьянения (с 51 до 62; +21,6%). Зарегистрировано 3 преступления, совершенные группой лиц (в 2017 – 6).
В сельской местности по всем линиям служб зарегистрировано 101 преступление (в 2017 – 97; +4,1%), в городе 117 (в 2017 – 103; +13,6%).

Состояние преступности по направлению деятельности уголовного розыска (далее – УР).
По итогам отчетного периода общее количество зарегистрированных преступлений по направлению деятельности УР увеличилось на 15 (со 138 до 153; +10,9%). По 107 преступлениям (в 2017 – 87) лица установлены. Раскрываемость по линии УР составила 69,9% (в 2017 – 63,0%).
По линии УР увеличилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними (с 0 до 6), лицами, имеющими судимость (с 24 до 33; +37,5%), в состоянии опьянения (с 43 до 49; +13,9%). Зарегистрировано одно преступление, совершенное группой лиц (в 2017 – 5).
Зарегистрировано 5 уголовно-наказуемых хулиганства (в 2017 – 6), которые совершены в общественных местах. Из них одно относится к категории тяжких.
В сельской местности по линии УР совершено 77 преступлений (в 2017 – 77), в городе 76 (в 2017 – 61; +24,6%).
В 2018 году не зарегистрировано изнасилований, вымогательств, угонов транспортных средств (в 2017 – 1), разбоев (в 2017 – 1), причинение тяжких телесных повреждений повлекших смерть потерпевших.
Зарегистрировано 15 преступлений по линии УР, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (в 2017 – 12), из них 12 преступлений данной категории совершены в сельской местности (в 2017 – 8; +50%)

Сведения о результатах работы по направлению деятельности наркоконтроля и противодействия торговле людьми (далее – НиПТЛ).
В 2018 году по направлению деятельности НиПТЛ выявлено 6 преступлений (в 2017 – 7; -14,3%), из них одно преступление является тяжким (в 2017 – 2).
По линии наркоконтроля выявлено 3 преступления (в 2017 – 3): одно преступление по ст. 3282 УК, одно преступление по ч. 1 ст. 328 УК и одно преступление по ч. 2 ст. 328 УК, которое относится к категории тяжких.
В сфере нравов выявлено 3 преступления (в 2017 – 4; -25,0%): два по ч. 2 ст. 343 УК и одно преступление по ч. 1 ст. 168 УК
Также по линии НиПТЛ выявлено 4 административных правонарушения: ч. 4 ст. 17.3 КоАП – 1, ст. 16.1 КоАП – 2 и ст. 16.10 КоАП – 1.

Сведения о результатах работы по направлениям борьбы с коррупцией, экономическими преступлениями.
По направлению деятельности БЭП выявлено 5 преступлений (в 2017 – 5): по ч. 1 ст. 210 УК в отношении Павловича Н.Н.; по ч. 1 ст. 211 УК в отношении Высоцкой Т.Н., по ч. 1 ст. 211 УК в отношении Сташенин В.И., по ч. 2 ст. 205 УК в отношении Кононовича Ю.А. и по ч. 2 ст. 426 УК в отношении Шуста С.В.
По линии БЭП было выявлено 8 правонарушений: 2 правонарушения по ч. 1 ст. 10.5 КоАП, 5 правонарушений по ч. 6 ст. 12.30 КоАП и одно по ст. 12.2 КоАП.

В сфере высоких технологий в 2018 году зарегистрировано 7 преступлений (в 2017 – 19; -63,2%). Их количество, прежде всего, обусловлено обращениями граждан по фактам завладения реквизитами платежных банковских карт и последующего хищения денежных средств. По данному направлению окончено 3 преступления (в 2017 – 12).
Всю массу составляют преступления (7), связанные с хищением путем использования компьютерной техники – ст. 212 УК (в 2017 – 10).

Профилактика преступлений и правонарушений.
В 2018 году в районе сохраняется тенденция увеличения количества преступлений по всем линиям служб, совершенных в общественных местах (+23,8%; 42 — 52) или 23,9% от числа зарегистрированных (в 2017 – 21,0%).
50 преступлений в общественных местах относятся к направлению деятельности уголовного розыска (в 2017 – 42; +19,0%).
В сельской местности в общественных местах было совершено 17 преступлений (в 2017 – 9; +88,9%).
Два преступления, совершенные в общественных местах, относятся к направлению деятельности иных служб (ч. 1 ст. 339-1 УК и ст. 153 УК).
Три преступления, совершенные в общественном месте являются тяжкими (в 2017 – 1):
17 преступлений в общественных местах совершены лицами в состоянии опьянения (в 2017 – 9; +88,9%). Лицами, имеющими судимость, совершено 10 преступлений в общественных местах (в 2017 – 1).
В сфере семейно бытовых отношений (далее – СБО) в 2018 году возбуждено 19 дел (в 2017 – 12; +58,3%), из них 11 преступлений в сельской местности (в 2017 – 8; +37,5%).
Также в 2018 году в сфере СБО возбуждены 5 уголовных дела, не относящиеся к превентивной направленности: ч. 2 ст. 147 УК, ч. 1 ст. 149 УК, два по ч. 1 ст. 139 УК и одно по ч. 2 ст. 139 УК.
В состоянии алкогольного опьянения в сфере СБО в сельской местности совершено 8 преступлений (в 2017 – 5; +60,0%).
Ранее судимыми в сфере СБО совершено 3 преступления (в 2017 – 1 Любашевский с/с), из них 2 в сельской местности и оба на территории Огаревичского с/с.
В 2018 году к ответственности по ст. 9.1 КоАП (умышленное причинение телесного повреждения) привлечено 239 лиц (в 2017 – 123), из них 234 лица по ч. 2 ст. 9.1 КоАП (в 2017 – 112).
В состоянии алкогольного опьянения совершено 62 преступления (в 2017 – 51; +21,6%), из них 34 в сельской местности (в 2017 – 34).
В 2018 году в отношении 33 лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, судом района вынесено решение о направлении в ЛТП (в 2017 – 30). В ЛТП изолировано 34 человека (в 2017 – 19).
Судом района в дееспособности ограничено 3 лица, злоупотребляющие алкогольными напитками и ставящие свою семью в связи с этим в тяжелое материальное положение (в 2017 – 5).
Проведено 110 медицинских освидетельствований лиц в целях установления наличия либо отсутствия заболеваний хроническим алкоголизмом, а также наличия либо отсутствия заболевания, препятствующего их нахождению в ЛТП (в 2017 – 80).
В целях стабилизации обстановки, связанной с пьянством, сотрудниками отдела внутренних дел в текущем году пресечено 47 фактов незаконного оборота алкогольной продукции (в 2017 – 37).
Из незаконного оборота изъято 726 литров алкогольной продукции (в 2017 – 764,6 л.): 160 литров самогона (в 2017 – 54), 566 литров самогонной браги (в 2017 – 644), 13 самогонных аппаратов (в 2017 – 8).
Выявлено 66 правонарушений по ст. 10.5 КоАП (в 2017 – 69), 47 правонарушений по ст. 12.43 КоАП (в 2017 – 37), 132 правонарушения по ст. 17.1 КоАП (в 2017 – 204), 878 правонарушений по ст. 17.3 КоАП (в 2017 – 649), 7 (в 2017 – 2) по ст. 17.4 (вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение), 15 (в 2017 – 6) по ст. 23.48 (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием).

Одним из наиболее совершаемых преступлений, являются кражи имущества. Количество совершенных краж имущества увеличилось (с 97 до 109 +12,4%).
По 63 совершенным кражам были установлены подозреваемые (в 2017 – по 50). Уровень раскрываемости краж составил 58,3% (в 2017 – 52,1%).
В сельской местности зарегистрировано 50 краж (в 2017 – 50).
Из жилых помещений было совершено 43 кражи (в 2017 – 36; +19,4%). По 30 кражам из жилых помещений установлены подозреваемые (в 2017 – 26). Уровень раскрываемости краж из жилищ составил 69,8% (в 2017 – 72,2%).
В общественных местах совершено 35 краж (в 2017 – 31; +12,9%), из них 7 в сельской местности (в 2017 – 4; +75,0%).
Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено 26 краж (в 2017 – 25; +4,0%), из них 15 краж в сельской местности (в 2017 – 15).
Ранее судимыми совершено 28 краж (в 2017 – 21; +33,3%), из них 14 краж в сельской местности (в 2017 – 116).

В 2018 году на учет поставлено 7 преступлений совершенных несовершеннолетними (в 2017 – 1), из которых 6 относится к направлению деятельности УР и одно – к сфере высоких технологий.
Основным видом противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними, остаются неквалифицированные кражи имущества – 4 преступления.
В 2019 году было выявлено 71 правонарушение, совершенное несовершеннолетними (в 2017 – 36).

По итогам работы 2018 года в районе отмечается рост преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость (с 42 до 53; +26,2%).
Увеличилось количество преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, по линии уголовного розыска (с 24 до 33; +37,5%).
Все 53 преступления, совершенные лицами, имеющими судимость (в 2017 – 42) относится к категории менее тяжких и не представляющих большой общественной опасности.
По территориальному принципу: в сельской местности ранее судимыми совершено 25 преступлений (в 2017 – 28; -10,7%):
В 2018 году по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошло 337 человек По состоянию на 01.01.2019 на учёте состоит 218 лиц, имеющих судимость (в 2017 – 239).
В ходе обеспечения контрольных функций и профилактического наблюдения в текущем году был выявлен 32 факта (в 2017 – 9) несоблюдения требований превентивного надзора (ст. 24.12 КоАП), инициировано возбуждение 6 уголовных дел превентивной направленности (в 2017 – 7):

Одним из важнейших показателей работы Госавтоинспекции является состояние аварийности на обслуживаемой территории. В 2018 году зарегистрировано 8 учетных ДТП (в 2017 – 6), в результате которых 8 человек получили ранения. ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, не зарегистрировано.
Всего в 2018 году в ходе проводимой сотрудниками Ганцевичского РОВД профилактической работы пресечено 3656 нарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (в 2017 – 3538). За нарушение правил эксплуатации транспортных средств составлено 1066 протоколов (в 2017 – 952); за превышение скорости движения – 551 (в 2017 – 826); за несоблюдение требований сигналов регулирования ПДД – 456 (в 2017 – 472). Задержано 56 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения (в 2017 – 42). За управление транспортным средством без документов выявлено 24 правонарушения (в 2017 – 68); выявлено 147 правонарушений в отношении лиц, не имеющих права управления (в 2017 – 113); за нарушение правил стоянки транспортных средств – 158 (в 2017 – 87), а также 1405 (в 2017 – 860) пешеходов–нарушителей, из них в состоянии алкогольного опьянения – 420 (в 2017 – 309).

Алексей ЯРЁМЕНКО,

начальник Ганцевичского РОВД

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Общее количество зарегистрированных преступлений по всем линиям служб увеличилось на 18 преступлений (с 200 до 218; +9,0%). Из них 52
 
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