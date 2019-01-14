МЧС предупреждает: катание на горках без соблюдения правил безопасности может привести к травмам

Безопасный зимний активный отдых

Зима предоставляет нам массу возможностей для активного отдыха всей семьей: веселые прогулки, катания на лыжах, коньках, сноубордах, катания с горок на санках и на тюбингах-«ватрушках». Наконец, на нашей территории установилась зимняя погода: снежная и морозная, когда мы можем насладиться этими занятиями. Более того, многие наши граждане имеют возможность отправиться в другие регионы и страны для отдыха в зимней сказке. А значит, самое время, напомнить некоторые меры предосторожности.

Самая лучшая одежда для зимних развлечений – спортивная, предназначенная для горных лыж, сноуборда и зимнего туризма (комбинезоны и полукомбинезоны с резиновыми манжетами на руках и ногах). Основные критерии этой одежды – легкость и комфорт. Она теплая, защищает от ветра и снега и в то же время пропускает воздух, а обувь теплая с нескользящей подошвой.

Катание с горы на санях и «ватрушках»

Прежде чем посадить ребенка на санки и отправить его с горы вниз – оцените ситуацию: много ли народу катается с горы, есть ли здесь лыжники и сноубордисты, нет ли поблизости деревьев или строений, в которые могут случайно въехать санки ребенка. Если ребенок еще не скатился с горки, а второй уже отправляется ему вслед, то столкновение неминуемо, а это уже может привести к травме – тем более, если речь идет о маленьком ребенке, который не в состоянии сам остановить санки. Если вы видите, что взрослых на горке нет и катаются только дети, берите руководство в свои руки и попробуйте установить очередность и интервалы спусков, чтобы дети не наезжали друг на друга.

Научите ребенка подниматься на горку в стороне от того места, где с нее скатываются остальные дети. Помните: санки, ледянки, снегокаты, попав на пригорочек или участок со льдом, иногда меняют заданную траекторию и, если поблизости есть дерево, вполне могут въехать в него. Особое внимание обратите на то, чтобы конец спуска не выходил на проезжую часть дороги!

Вопреки сложившемуся мнению, катание на «ватрушках» является самым опасным и непредсказуемым видом отдыха. Они способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством.

Перед спуском с горки необходимо проверить, что на пути нет людей, ям, бугров, торчащих кустов, камней, они могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их. Нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться. Опасно садиться на тюбинг вдвоем, из него можно вылететь. В процессе катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Не следует перегружать тюбинг (в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес).

Запрещается:

— кататься в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

— прыгать и ездить стоя;

— кататься в не оборудованных местах, а также с гор, покрытых растительностью, деревьями или кустарниками;

— кататься по поверхности с трамплинами или другими препятствиями;

— подниматься на гору выше ограничительной сетки или предупредительных знаков;

— привязывать тюбинг к транспортным средствам;

— кататься в зоне работы снегоуборочной техники.

Катание на лыжах

Отдых на лыжах, как и любой активный отдых, требует предварительной подготовки. Прежде, чем кататься на лыжах необходимо разогреть мышцы: сделать разминку от 10 до 20 минут. Кроме того, перед катанием необходимо поесть. Соблюдайте правила безопасности: вы должны соблюдать скоростной режим при любых обстоятельствах и уважение к другим лыжникам (особенно, которые едут перед вами). Следует также прислушиваться к своему организму и следить за появлением признаков усталости. Она вызывает расслабление, что может привести к непоправимым ошибкам. Используйте защиту: шлем является обязательным не только для детей, но и для взрослых, потому что это позволяет избежать многих травм головы. На сегодняшний день лыжникам предлагают полный комплекс для защиты, его можно выбрать в спортивном магазине.

Катание на катке

Важно правильно подобрать коньки: они должны быть не слишком тесными, не слишком свободными. Коньки лучше надевать на носки (шерстяные или более современные термоноски). Обратите внимание на то, чтобы стельки были расправлены и не скользили. Коньки должны комфортно «сидеть» на ноге и обеспечивать хорошую поддержку голеностопному суставу. Обязательно регулярно затачивайте коньки. Лезвие должно иметь прямую заточку с ровными краями. Используйте чехлы для лезвий. Сверху на ботинок рекомендуется надевать плотный чехол (вполне подойдут гетры) – он будет фиксировать место шнуровки и не позволит развязавшемуся шнурку сползти вниз под лезвия (это может грозить травмами).

Выполняя эти несложные правила, вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений. Но если случилась беда, и вы получили травму, не следует заниматься самолечением. Обратитесь за за помощью к профессионалам.

Вадим Петроченко, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС