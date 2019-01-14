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«Сколько живу, такого не видел... » Снежная буря накрыла окрестности Бреста - но в городе тихо
15.01.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Кобрин и окрестности сегодня в непогоде. Сплошные метели и снежная буря. Водители просто не могут продолжать движение и останавливаются.
Кобрин, Пружаны, Ружаны, Гродно - всё замело. Утром ещё
Водители вынуждены останавливаться, так как дорога сливается с обочиной, и непонятно, как ехать.
Обе видеозаписи сделаны на трассе М1 - примерно в 15.30 сегодня, 15 января 2019 года.
Между тем, синоптики прогнозируют снег и в Бресте, но небольшой. А вот ветер у нас продувает хорошо. Зато температура внезапно поднялась выше нуля, хотя ещё вчера прогнозировалась отрицательная.
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Кобрин и окрестности сегодня в непогоде. Сплошные метели и снежная буря. Водители просто не могут продолжать движение и останавливаются. Кобрин, Пружаны, Ружаны,...
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