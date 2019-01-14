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«Сколько живу, такого не видел... » Снежная буря накрыла окрестности Бреста - но в городе тихо

15.01.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Кобрин и окрестности сегодня в непогоде. Сплошные метели и снежная буря. Водители просто не могут продолжать движение и останавливаются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62560.php

«Сколько живу, такого не видел... » Снежная буря накрыла окрестности Бреста - но в городе тихо

Кобрин, Пружаны, Ружаны, Гродно - всё замело. Утром ещё сообщали о кратковременных метелях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62560.php

«Сколько живу, такого не видел... » Снежная буря накрыла окрестности Бреста - но в городе тихо
 «Сколько живу, такого не видел... » Снежная буря накрыла окрестности Бреста - но в городе тихо

Водители вынуждены останавливаться, так как дорога сливается с обочиной, и непонятно, как ехать.

Обе видеозаписи сделаны на трассе М1 - примерно в 15.30 сегодня, 15 января 2019 года.

Между тем, синоптики прогнозируют снег и в Бресте, но небольшой. А вот ветер у нас продувает хорошо. Зато температура внезапно поднялась выше нуля, хотя ещё вчера прогнозировалась отрицательная.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Кобрин и окрестности сегодня в непогоде. Сплошные метели и снежная буря. Водители просто не могут продолжать движение и останавливаются. Кобрин, Пружаны, Ружаны,...
 
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