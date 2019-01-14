| Светотени | - первый полноценный выставочный проект Саши Радчикова - включает в себя 4 фотографические серии, снятые в 2017-2018 годах. Эти абстрактные черно-белые фотографии возникли в результате последовательных авторских экспериментов, направленных на исследование природы - физики и метафизики - света и его взаимоотношений (игр?) с тенью.



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«Минималистические чёрно-белые фотографии Радчикова, сдержанные и последовательные, словно научно-художественные эксперименты. Фотограф исследует феномен света (в его естественной и неразрывной связи с тенью/тьмой), работая на грани оптики и онтологии. Его фотографии – безграничные медитативные пространства, не предусматривающие сиюминутной «радости узнавания», но отражающие и поглощающие бесконечное множество смыслов», считает кураторка выставки и галереи Пространства КХ Лизавета Михальчук



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Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест

Когда: 19 января – 3 февраля 2019

График работы галереи Пространства КХ:

четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00

Вход: 3 BYN

ОТКРЫТИЕ: 19 января в 19.00 (вход свободный)