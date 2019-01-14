ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка фотографий "Светотени" Саши Радчикова откроется в Пространстве КХ 19 января в 19:00

15.01.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

| Светотени | - первый полноценный выставочный проект Саши Радчикова - включает в себя 4 фотографические серии, снятые в 2017-2018 годах. Эти абстрактные черно-белые фотографии возникли в результате последовательных авторских экспериментов, направленных на исследование природы - физики и метафизики - света и его взаимоотношений (игр?) с тенью.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62558.php

Выставка фотографий "Светотени" Саши Радчикова откроется в Пространстве КХ 19 января в 19:00

«Минималистические чёрно-белые фотографии Радчикова, сдержанные и последовательные, словно научно-художественные эксперименты. Фотограф исследует феномен света (в его естественной и неразрывной связи с тенью/тьмой), работая на грани оптики и онтологии. Его фотографии – безграничные медитативные пространства, не предусматривающие сиюминутной «радости узнавания», но отражающие и поглощающие бесконечное множество смыслов», считает кураторка выставки и галереи Пространства КХ Лизавета Михальчук


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62558.php

Выставка фотографий "Светотени" Саши Радчикова откроется в Пространстве КХ 19 января в 19:00

Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест
Когда: 19 января – 3 февраля 2019 
График работы галереи Пространства КХ: 
четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00
Вход: 3 BYN

ОТКРЫТИЕ: 19 января в 19.00 (вход свободный)

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
| Светотени | - первый полноценный выставочный проект Саши Радчикова - включает в себя 4 фотографические серии, снятые в 2017-2018 годах. Эти абстрактные черно-белые...
 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС предупреждает: катание на горках без соблюдения правил безопасности может привести к травмам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика