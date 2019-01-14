18 января состоится вечер-воспоминание, посвященный 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка из Морозович доктора технических наук, профессора, лауреата Ленинской премии Василия Старовойтова

18 января в 14.00 в картинной галерее им. Е. Е. Моисеенко состоится вечер-воспоминание, посвященный 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка из Морозович доктора технических наук, профессора, лауреата Ленинской премии, участника Великой Отечественной войны, одного из ведущих специалистов и руководителей оборонной промышленности СССР, а впоследствии Российской Федерации Василия Старовойтова.





Василий Степанович Старовойтов родился 21 января 1919 года в деревне Морозовичи Буда-Кошелевского района. Вскоре семья переехала в Гомель, где Василий Степанович с отличием окончил первую гомельскую образцовую школу и без экзаменов поступил в один из самых знаменитых советских вузов — Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. Закончил его тоже с отличием. Дипломную практику закончил в Ленинграде на заводе имени Ворошилова 22 июня 41 года и сразу по направлению отправился на Кировский завод в Челябинск. Там он работал инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором, руководителем конструкторской группы. Участвовал в модернизации танка КВ, в создании СУ-152, в разработке литой башни для танка ИС-3.

В 1943 г. как представитель завода был прикомандирован к сформированному полку самоходных артиллерийских установок СУ-152, участвовал в боевых операциях под Орлом, оказывал помощь в освоении новой техники и изучая опыт эксплуатации СУ-152 в боевых условиях.

В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование распределения напряжений в торсионах танковых подвесок». Василий Старовойтов показал себя технически грамотным конструктором и исследователем, способным решать сложные технические вопросы по созданию новой техники, энергичным и способным организатором, умеющим мобилизовать подчинённых ему людей на решение стоящих задач.

16 января 1960 года приказом Председателя Госкомитета СМ СССР по оборонной технике наш земляк назначается директором ВНИИ-100. Его опыт конструкторской, исследовательской, производственной и организаторской деятельности позволил ему добиться значительных успехов в развитии института и в усилении его роли и авторитета как головной научной организации отрасли. Укрепилась связь с заводскими КБ. В целях дальнейшего развития института под руководством Василия Степановича в 1962 году был осуществлен переезд института в поселок Горелово Ленинградской области. Проведено большое строительство, построен ряд корпусов для размещения КБ, производственных подразделений и лабораторий. Институт стал научным центром, обладающим уникальным экспериментальным оборудованием. Значительно возросли возможности опытного производства. Много внимания уделялось развитию научной деятельности в интересах текущих и перспективных задач. Была сделана большая многоплановая работа по отработке технических решений узлов и систем в обеспечение создания нового поколения машин. Развиты новые направления исследований и разработок, в т. ч. по обитаемости экипажа, противоатомной защите, применению комбинированной брони с фарфоровыми наполнителями, совершенствованию силовой установки (включая применение газотурбинного двигателя). Положено начало освоению современной вычислительной техники, математического моделирования и т.д.

Большое место в деятельности Василия Старовойтова в этот период занимало участие института в создании танка нового поколения Т-64. Танк Т-64 на многие годы определил основные направления дальнейшего развития танкостроения и обеспечил приоритет отечественных танков над зарубежными. Но так как в конструкции танка было заложено много новых технических решений, не имевших аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении, процесс его доводки и освоения в серийном производстве лёг тяжким грузом на плечи ХКБМ, ВНИИтрансмаш, других организаций, включая и руководство отрасли.

В институте всё стендовое оборудование было задействовано на проведение испытаний и доводку узлов танка. В Харькове постоянно находилась большая бригада ведущих специалистов института во главе с Василием Степановичем, оперативно решались возникающие вопросы, а он метался между «зелёным кабинетом под каштанами» у цеха №190 на заводе в Харькове и институтом в поселке Горелово.

Отсутствие заводских полигонов и малочисленность испытателей привели к привлечению специалистов ВНИИтрансмаш к натурным испытаниям. В 1965 году Старовойтову было поручено возглавить проведение испытаний двух танков Т-64 в Чугуеве, где бытовые помещения состояли из домика-столовой и четырёх жилых землянок. Для того чтобы иметь связь с заводом, Василий Старовойтов вынужден был взять из Ленинграда свою «Волгу» с шофёром. Испытания проводила в основном бригада исследователей института, включая водителей. После окончания испытаний на полигон прибыл первый заместитель министра В.В. Бахарев, который положительно оценил работу и помог улучшить условия жизни испытателей на полигоне. Авторитет Василия Старовойтова в среде испытателей ХКБМ значительно вырос. Практика привлечения бригад специалистов института на все виды испытаний существенно возросла, а директор и его заместители назначались в руководящий состав всех последующих межотраслевых комиссий.

За вклад института в создание танка Т-64 звание лауреата Ленинской премии в 1967 г. (в числе других участников работы) было присвоено и директору ВНИИтрансмаш Василию Старовойтову.

В 1963 г. институт посетил академик Сергей Королёв и предложил разработать самоходное шасси для передвижения по Луне. Директор института Старовойтов взял на себя смелость принять это предложение. Появилось одно из новых направлений в деятельности института — разработка лунохода. В целях оперативного решения возникавших вопросов в институте были созданы специальные исследовательские и конструкторские подразделения, устанавливались творческие связи со специализированными организациями страны, в том числе с институтами Академии наук. Создана уникальная стендовая база с имитацией условий работы узлов и систем в условиях космоса. 17 ноября 1970 г. на поверхность Луны был доставлен первый в мире самоходный аппарат «Луноход–1», а в 1973 г. — «Луноход–2», которые успешно работали на Луне.

В феврале 1971 года приказом министра оборонной промышленности Василий Старовойтов был освобожден от должности директора института. Продолжал работать в институте в качестве начальника лаборатории и главного научного сотрудника. Возглавлял работы по научно-техническому прогнозированию и программно-целевому планированию развития ВГМ. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию. В августе 1991 г. вышел на пенсию. Старовойтов постоянно активно участвовал в подготовке научных кадров для отрасли, многие годы читал лекции студентам Ленинградского машиностроительного техникума и Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина, являлся руководителем дипломных проектов, аспирантов. Под его руководством защищены четыре кандидатские диссертации.

Он являлся членом двух специализированных Советов по защите диссертаций, членом пленума и президиума НТС ВНИИтрансмаш, членом редколлегии трёх отраслевых журналов. Автор 154 научных трудов и 18 изобретений.

Василий Степанович постоянно принимал активное участие в общественной жизни, являлся членом парткома института, трижды избирался депутатом райсовета и трижды депутатом горсовета. С 1976 года неоднократно избирался председателем Совета ветеранов института.

За плодотворную научную и трудовую деятельность имеет правительственные награды: орден «Красной Звезды», орден «Знак Почёта», орден «За заслуги перед отечеством» IV степени, четыре медали. Заслуженный работник института.

Старовойтов скоропостижно скончался 29 марта 2002 г. и похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. На этом же кладбище покоится прах его дочери – Галины Старовойтовой. Ученый и политик Галина Васильевна, сделав блестящую карьеру и став одним из самых ярких политиков новой России, была расстреляна в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге в 1998 году.





По материалам из интернет-источников и сведениям, предоставленным Буда-Кошелевской картинной галереей им. Е.Е. Моисеенко.