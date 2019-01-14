Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с поручением заместителя председателя Минского облисполкма Рогащука Н.М. от 04.12.2018 № СМДО/6500, что в результате проверки Инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минск Общества с дополнительной ответсвенностью «АЙСКИНГ» выявлена опасная продукция: мороженое с заменителем молочного жира с ароматом фисташки в вафельном стаканчике «Океан вкуса» торговой марки «ЮМО», массовая доля жира в молокосодержащей части продукта 8%, в том числе растительного жира 4%, фасованное в упаковку из полимерного материала, масса нетто 70 г, дата изготовления 24.10.2018, срок годности не более 12 месяцев с даты изготовления, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (ЕАС), ТУ 10.52.10-146-00419762-2014;

мороженое с заменителем молочного жира ванильное в вафельном сахарном рожке торговой марки «ЮМО», массовая доля жира в молокосодержащей части продукта 12%, в том числе молочного жира в жировой фазе не менее 6%, фасованное в упаковку из полимерного материала, масса нетто 100 г, дата изготовления 18.10.2018, срок годности не более 12 месяцев с даты изготовления, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (ЕАС), ТУ 9226-146-00419762-2014.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (пунктов 30, 33 раздела VII, приложения 8) по показателям безопасности — микробиологическим показателям: недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки; завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Фактически количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) составило:

мороженое с заменителем молочного жира с ароматом фисташки в вафельном стаканчике «Океан вкуса» — 2,1×105 КОЕ/г при норме не более 1×105 КОЕ/г (превышено в 2,1 раза);

мороженое с заменителем молочного жира ванильное в вафельном сахарном рожке — 2,0×105 КОЕ/г при норме не более 1 хЮ5 КОЕ/г (превышено в 2 раза);

В двух партиях мороженого обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 0,01 г продукта, что не допускается.

А.В.Заяц, врач-интерн.