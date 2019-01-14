Президент снова заговорил о сложности школьной программы и потребовал привести ее в нормальный вид





Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид, заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости очередной реформы школьных программ из-за их необоснованной сложности. При этом глава государства намекнул, что министр образования может быть отправлен в отставку, передает БЕЛТА .

«У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр", - сказал Александр Лукашенко, согласовывая назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета.

По словам президента, вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид.

Отметим, Александр Лукашенко уже не раз критиковал программу обучения в белорусских школах, требуя приблизить ее к жизни, улучшить качество учебников и не перегружать школьников.

