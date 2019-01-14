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Беларусь снизила ставку НДС для продукции растениеводства, пчеловодства и животноводства из стран ЕАЭС

15.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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С 1 января 2019 года вступили в силу соответствующие изменения в статью 122 Налогового кодекса Республики Беларусь. Теперь ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составит 10% как в отношении белорусских товаров, так и в отношении товаров, ввезенных в республику из государств ЕАЭС.

Ранее в отношении производимой на территории страны продукции растениеводства (за исключением цветоводства и декоративных растений), дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов и другой дикорастущей продукции, продукции пчеловодства, животноводства (за исключением пушнины), а также рыбоводства применялась ставка НДС в размере 10%. В то же время при ввозе аналогичных товаров из государств ЕАЭС применялась повышенная ставка НДС в 20%. Это не соответствовало Договору о ЕАЭС, по которому ставки косвенных налогов при импорте товаров в страны Союза не должны превышать ставки налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в государстве-члене.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 22 мая 2018 года уведомила Республику Беларусь о необходимости соблюдать право Союза и устранить этот барьер на внутреннем рынке. Правительство страны провело необходимую работу, и с 1 января 2019 года вступили в силу соответствующие изменения в Налоговом кодексе Республики Беларусь, устанавливающие равные условия налогообложения», – отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

Справка

По состоянию на 1 января 2019 года на внутреннем рынке ЕАЭС насчитывается 71 препятствие, в том числе 16 барьеров, 38 ограничений и 17 изъятий. За 2018 год было выявлено 19 и устранено 13 препятствий.

Барьеры – препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, не соответствующие праву Союза.

Изъятия – предусмотренные правом ЕАЭС исключения (отступления) в части неприменения государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза.

Ограничения – препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года.  В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики.

Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят главы государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2019 году в органах Союза председательствует Армения. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян является Председателем Высшего Евразийского экономического совета.



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Теперь ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составит 10% как в отношении белорусских товаров, так и в отношении товаров, ввезенных в республику из государств...
 
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