В Могилеве мужчина облил кислотой бывшую жену. Он задержан

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По предварительным данным, 13 января около 23.30 бывшие супруги поссорились. Они развелись, но живут в одной квартире. Мужчина взял бутылку с кислотной жидкостью и попытался плеснуть ею бывшей жене в лицо.50-летняя женщина уворачивалась, но все равно получила около 20% ожогов головы и тела. Она смогла вырваться и выбежать из квартиры.Что за жидкость была в бутылке, выясняют эксперты.Известно, что подозреваемый ранее дважды судим за угрозы убийством бывшей супруге.