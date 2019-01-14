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В Могилеве мужчина облил кислотой бывшую жену. Он задержан
Фото: sk.gov.by
По предварительным данным, 13 января около 23.30 бывшие супруги поссорились. Они развелись, но живут в одной квартире. Мужчина взял бутылку с кислотной жидкостью и попытался плеснуть ею бывшей жене в лицо.
50-летняя женщина уворачивалась, но все равно получила около 20% ожогов головы и тела. Она смогла вырваться и выбежать из квартиры.
Что за жидкость была в бутылке, выясняют эксперты.
Известно, что подозреваемый ранее дважды судим за угрозы убийством бывшей супруге.
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В Могилеве задержали 64-летнего мужчину.
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