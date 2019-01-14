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В Могилеве мужчина облил кислотой бывшую жену. Он задержан

15.01.2019 17:55 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
В Могилеве задержали 64-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на умышленное причинение тяжких телесных повреждений бывшей жене, сообщает Следственный комитет. По версии следствия, могилевчанин облил женщину кислотой.

По предварительным данным, 13 января около 23.30 бывшие супруги поссорились. Они развелись, но живут в одной квартире. Мужчина взял бутылку с кислотной жидкостью и попытался плеснуть ею бывшей жене в лицо.

50-летняя женщина уворачивалась, но все равно получила около 20% ожогов головы и тела. Она смогла вырваться и выбежать из квартиры.

Что за жидкость была в бутылке, выясняют эксперты.

Известно, что подозреваемый ранее дважды судим за угрозы убийством бывшей супруге.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве задержали 64-летнего мужчину.
 
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