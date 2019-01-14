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Беларусь и Австрия выступают за снижение конфронтации в регионе - Макей

15.01.2019 17:22 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь и Австрия считают, что в европейском регионе необходимо снизить конфронтацию и укрепить стабильность, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

“Наши страны исходят из необходимости снижения конфронтации и укрепления стабильности в нашем регионе и в мире в целом. Мы исходим из философии, скажем, строительства мостов, а не строительства новых разделительных линий в Европе”, - сказал В.Макей журналистам во вторник в Минске по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль.

По словам главы МИД Беларуси, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, вопросы развития отношений между Беларусью и Европейским союзом, а также вопросы взаимодействия между Беларусью и Австрией в различных международных организациях.  “Должен сказать, что наши взгляды во многом на развитие ситуации схожи”, - подчеркнул В.Макей.

Он констатировал, что Австрия сегодня прочно удерживает позиции одного из ведущих инвестиционных партнеров Беларуси и играет важную роль в модернизации целого ряда отраслей экономики республики.

При этом глава МИД заметил, что в Беларуси расценивают визит К.Кнайсль «как продолжение позитивного разговора между нашими странами, позитивной динамики развития белорусско-австрийских отношений».

В свою очередь федеральный  министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики К. Кнайсль заявила, что “ у Беларуси и Австрии много точек соприкосновения”.

“в прошлом в наших отношениях были и хорошие, и плохие времена. Не могу сказать, что сейчас наши отношения развиваются отлично, но я считаю, что это начало дружеских отношений, которые нужно сохранить, особенно в этой нестабильной ситуации, в которой мы все находимся”, - сказала она.

При этом министр отметила, что, несмотря на согласие сторон по многим темам, Австрия выступает против применения в Беларуси смертной казни.

Кроме того, К.Кнайсль, сообщила, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц планирует посетить Беларусь весной-летом текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Австрия считают, что в европейском регионе необходимо снизить конфронтацию и укрепить стабильность, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.
 
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