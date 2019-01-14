Беларусь снизила ставку НДС до 10% при импорте продукции растениеводства и животноводства из стран ЕАЭС

Беларусь с 1 января 2019 года снизила ставку ввозного НДС до 10% при импорте из стран ЕАЭС продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыбоводства. Ранее ставка ввозного НДС при импорте этих товаров из ЕАЭС составляла 20%, сказано в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"С 1 января 2019 года вступили в силу соответствующие изменения в статью 122 Налогового кодекса Республики Беларусь. Теперь ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составит 10% как в отношении белорусских товаров, так и в отношении товаров, ввезенных в республику из государств ЕАЭС", - сказано в сообщении.

В ЕЭК отмечают, ранее Беларусь применяла и продолжает применять ставку НДС 10% в отношении производимой на территории страны продукции растениеводства (за исключением цветоводства и декоративных растений), дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов и другой дикорастущей продукции, продукции пчеловодства, животноводства (за исключением пушнины).

Ставка НДС 20% при ввозе аналогичной продукции из стран ЕАЭС не соответствовала договору о ЕАЭС, по которому ставки косвенных налогов при импорте товаров в страны Союза не должны превышать ставки налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в государстве-члене, отмечают в ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 22 мая 2018 года уведомила Республику Беларусь о необходимости соблюдать право Союза и устранить этот барьер на внутреннем рынке. Правительство страны провело необходимую работу, и с 1 января 2019 года вступили в силу соответствующие изменения в Налоговом кодексе Республики Беларусь, устанавливающие равные условия налогообложения", – отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

По данным ЕЭК, на 1 января 2019 года на внутреннем рынке ЕАЭС насчитывается 71 препятствие, в том числе 16 барьеров, 38 ограничений и 17 изъятий. За 2018 год было выявлено 19 и устранено 13 препятствий.