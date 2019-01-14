|
Егор Крид выпустил ироничный клип с Игорем Крутым и Гариком Харламовым
Сегодня Егор Крид презентовал новое видео на трек «Крутой». В видео Егор Крид и композитор Игорь Крутой будто бы меняются жизнями. В клипе также снялись певец Игорь Николаев, комик Гарик Харламов и дизайнер Игорь Гуляев.
Менее чем за день клип собрал почти 2 миллиона просмотров. Пока у видео 121 тысяча лайков и 56 тысяч дизлайков.
Читайте также
***
12 января в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Крида, на композицию «Крутой» его вдохновила реальная история, которая произошла с ним в США.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)