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Егор Крид выпустил ироничный клип с Игорем Крутым и Гариком Харламовым

15.01.2019 17:50 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Егор Крид презентовал новое видео на трек «Крутой». В видео Егор Крид и композитор Игорь Крутой будто бы меняются жизнями. В клипе также снялись певец Игорь Николаев, комик Гарик Харламов и дизайнер Игорь Гуляев.

По словам Крида, на композицию «Крутой» его вдохновила реальная история, которая произошла с ним в США. «Ребята произносили мое имя как Igor — и американцы, и русские эмигранты. Я сидел с девушкой в пабе и больше часа пытался ей объяснить, что Егор и Игорь — два разных имени. И когда я был уверен, что она поняла, девушка меня спросила: „Ок, Игорь, а кто этот Егор?“».

Менее чем за день клип собрал почти 2 миллиона просмотров. Пока у видео 121 тысяча лайков и 56 тысяч дизлайков.

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12 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на все выступления в первый день ЧЕ по фигурному катанию, который откроется в Минске 23 января. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 18 января.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Крида, на композицию «Крутой» его вдохновила реальная история, которая произошла с ним в США.
 
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