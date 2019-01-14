Егор Крид выпустил ироничный клип с Игорем Крутым и Гариком Харламовым

Сегодня Егор Крид презентовал новое видео на трек «Крутой». В видео Егор Крид и композитор Игорь Крутой будто бы меняются жизнями. В клипе также снялись певец Игорь Николаев, комик Гарик Харламов и дизайнер Игорь Гуляев.

По словам Крида , на композицию «Крутой» его вдохновила реальная история, которая произошла с ним в США. «Ребята произносили мое имя как Igor — и американцы, и русские эмигранты. Я сидел с девушкой в пабе и больше часа пытался ей объяснить, что Егор и Игорь — два разных имени. И когда я был уверен, что она поняла, девушка меня спросила: „Ок, Игорь, а кто этот Егор?“».

Менее чем за день клип собрал почти 2 миллиона просмотров. Пока у видео 121 тысяча лайков и 56 тысяч дизлайков.

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