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Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке

15.01.2019 18:07 — Разное | СТВ  
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Вышел первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Он был опубликован на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment». В фильме Том Холланд вернется в образе супергероя-подростка. Кроме него в картине снялись Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Зендая.

Том Холланд: что мы знаем о новом исполнителе роли Человека-паука (читать далее).

Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке
Фото: imdb.com

По сюжету Питер Паркер вместе с друзьями отправляется в Европу на каникулы, но и здесь супергеройские дела не дают парню отдохнуть – ему предстоит спасти не только своих друзей, но и весь мир.

Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment»

Режиссером фильма стал Джон Уоттс, который снял первую часть приключений «дружелюбного соседа» – «Человек-паук: Возвращение домой».

Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment»

Премьера фильма состоится в июле этого года.

Супергерои и новый Тарантино. Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года (здесь подробнее).
 
 
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Вышел первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Он был опубликован на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment». В фильме Том Холланд вернется в образе...
 
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