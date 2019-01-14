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Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке
Вышел первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Он
По сюжету Питер Паркер вместе с друзьями отправляется в Европу на каникулы, но и здесь супергеройские дела не дают парню отдохнуть – ему предстоит спасти не только своих друзей, но и весь мир.
Режиссером фильма стал Джон Уоттс, который снял первую часть приключений «дружелюбного соседа» – «Человек-паук: Возвращение домой».
Премьера фильма состоится в июле этого года.
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Вышел первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Он был опубликован на YouTube-канале «Sony Pictures Entertainment». В фильме Том Холланд вернется в образе...
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