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«Я прошла через многие трудности». Азаренко проиграла в первом матче на Australian Open
Новости Беларуси. Шесть эйсов не помогли двукратной чемпионке австралийских кортов Виктории Азаренко обыграть 30-летнюю немку Лауру Зигемунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперницы провели на корте 2 часа 44 минуты и победительницей этого противостояния вышла немка – 6:7, 6:4, 6:2. Азаренко же впервые с 2006 года не смогла преодолеть 1-й круг Australian Open.
Напомним, днем ранее
Виктория Азаренко, теннисистка:
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Новости Беларуси. Шесть эйсов не помогли двукратной чемпионке австралийских кортов Виктории Азаренко обыграть 30-летнюю немку Лауру Зигемунд, сообщили в программе...
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