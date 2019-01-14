«Я прошла через многие трудности». Азаренко проиграла в первом матче на Australian Open

Новости Беларуси. Шесть эйсов не помогли двукратной чемпионке австралийских кортов Виктории Азаренко обыграть 30-летнюю немку Лауру Зигемунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

















Соперницы провели на корте 2 часа 44 минуты и победительницей этого противостояния вышла немка – 6:7, 6:4, 6:2. Азаренко же впервые с 2006 года не смогла преодолеть 1-й круг Australian Open.

Напомним, днем ранее Арина Соболенко и Александра Саснович вышли во второй раунд, а Вера Лапко снялась с турнира .





Виктория Азаренко, теннисистка:

Вы знаете, я прошла через многие трудности. Иногда мне самой интересно, почему они со мной случаются. Но я думаю, что всё это делает меня сильнее – я хочу верить в это. Я буду работать усердно. Иногда мне просто нужно немного времени, терпения и поддержки.