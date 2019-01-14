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Волонтёров из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх

15.01.2019 17:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Во время II Европейских игр в Минске будут работать семь студенческих сервисных отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически 300 волонтеров помогут гостям и участникам соревнований в организации питания.

Волонтёров из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх

Волонтёров из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх

Добровольцев отобрали из 800 желающих. Теперь они будут осваивать новые для себя профессии. 15 января ребят познакомили со всеми нюансами предстоящей работы.

Волонтёров из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх

Артемий Александров, командир сервисного студенческого отряда:
Я действительно очень много времени, очень много сил сюда вложил. И мне это доставляет моральное удовольствие от того, что я могу что-то делать сам.

От того, как мы будем выполнять свою работу, будут зависеть впечатления спортсменов и тех людей, которые приедут к нам в страну.

Волонтёров из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх

Сергей Клишевич, первый секретарь минской городской организации ОО «БРСМ»:
Ребятам, нашим столичным студентам повезло, потому что именно в Минске пройдут основные мероприятия II Европейских игр. Конечно, наши студенты будут здесь максимально задействованы.

Сегодня мы проводим первую организационную встречу наших сервисных студенческих отрядов. Ребят надо подготовить: это и язык, и общие правила поведения, и общая информация о тех видах работ, которые ребята будут выполнять.

Напомним, что II Европейские игры пройдут в Минске летом 2019 года. В столице к тому моменту планируют завершить план комплексного благоустройства, в нем – 300 пунктов.

Волонтёров из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх

Волонтёров из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во время II Европейских игр в Минске будут работать семь студенческих сервисных отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически...
 
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