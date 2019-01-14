В Витебске нашли пропавшую 15-летнюю девушку

Как стало известно, 13 января около 11 часов дня 15-летняя Милана Старовойтова ушла из дома к подруге и пропала. Перед этим девушка поругалась с матерью.

Несколько суток поисками несовершеннолетней занимались правоохранители. 15 января ее заметили охранники торгового центра в Витебске и сообщили об этом в милицию.

Выяснилось, что все это время девушка была в компании своих друзей. Сейчас она отправлена домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сообщается, что это не первая подобная выходка несовершеннолетней, оценкой ее поступка займутся педагоги и социальные службы.