Проверяем на себе работает ли корейская косметика

Сегодня навряд ли найдется женщина, которая ничего не слышала о корейской косметике и аналогичной системе ухода за лицом. До недавнего времени я сама не знала про восточные «чудодейственные» пенки, кремы, эмульсии и т.д. Но вот уже три месяца являюсь активным пользователем данной косметики и готова поделиться с нашими читательницами собственными впечатлениями о системе корейского ухода.







Мне 33 года, и последнее время я особенно была недовольна состоянием своей кожи. Прибавьте темные круги под глазами от недосыпа и получите ежедневное стрессовое состояние по утрам. Мысль о том, что нужно что-то делать, пришла ко мне давно, но вот что – оставалось открытым вопросом. Совершенно случайно, как и бывает в 99% нашей жизни, я наткнулась на видео девушки бьюти-блогера, где она рассказывала о корейской косметике. Мы были одного возраста, и я понимала, что отличное состояние ее кожи –результат ежедневного ухода с применением хороших косметических средств. А что стоит у меня на туалетном столике? Мицеллярная вода, увлажняющий крем и все! Я начала изучать систему корейского ухода за кожей и прониклась…



Так как эта косметика не из дешевых, каждое купленное мной средство тщательно подбиралось по отзывам бьюти-блогеров и обычных потребителей. Свой набор необходимых «баночек» я собирала несколько месяцев. Чтобы проверить на себе всю систему корейского ухода, мне не хватает еще двух позиций. Но уже с первого средства я безоговорочно влюбилась в эту косметику, а результат стал заметен через неделю. Но обо все по порядку…



10 ступенек к красоте



В то время как большинство людей в мире обходятся одним видом увлажняющего крема, кореянки используют от шести до десяти различных средств по уходу ежедневно. Все шаги продуманны, и у каждого своя цель: очищение, увлажнение и защита. В корейской системе ухода целых 10 этапов. Но это вовсе не значит, что все их необходимо применять ежедневно, утром и вечером. Сейчас мы рассмотрим «идеальный» 10-ступенчатый уход за кожей по корейской системе.



Три этапа очищения







Кореянки особенно выделяют важность очищения кожи, и в их системе существуют три этапа. Первый – демакияж и более глубокое очищение с использованием масел. Самое распространенное – гидрофильное масло, которое стало популярным во всем мире как косметическое средство именно благодаря корейской системе ухода за кожей. Но как выбрать то самое среди такого разнообразия? Лично я начала с просмотра видео бьюти-блогеров на ютубе и выбирала средство исходя из частоты показов и положительных отзывов. Довольно быстро я остановилась на гидрофильном масле марки Deoprose (Дипросэ), которое стало для меня открытием года!



Гидрофильное масло легко применять – наносишь его сухими руками на сухое лицо и массируешь несколько минут. В это время масло проникает глубоко в поры и растворяет жирные пробки, вытягивает загрязнения и эффективно удаляет тональные средства, не нарушая при этом кислотно-щелочной баланс кожи. Затем нужно смочить руки водой и еще немного помассировать лицо. При контакте с водой масло белеет и становится похожим на косметическое молочко.



Ощущения после применения гидрофильного масла не сравнимы ни с чем – кожа мягкая, увлажненная и нежная, она настолько хороша, что уже ничего не хочется использовать. Но, к моему великому огорчению, его нужно смывать не только водой, но и другими косметическими средствами. Все логично – если гидрофильное масло растворяет макияж (тональник, помаду, тени и даже тушь для ресниц), то полностью не смытое средство продолжит свое действие, «растворяя» защитный слой кожи. Кстати, то же самое касается и мицеллярной воды, которую, к удивлению, не все производители советуют смывать.











По корейской системе смывать средство на масляной основе необходимо средством на водной основе – и это второй этап ухода.



Для него идеальна пенка для умывания. Когда я покупала себе этот продукт ухода, то взяла один из самых бюджетных из корейских брендов. «Ну, пенка пенкой, подумала я, что она мне сделает за 30 секунд пребывания на моем лице?!» Оказалось, многое. Когда я поняла, что моя пенка подсушивает лицо больше, чем нужно, решила, что поменяю ее, как только она закончится. Но расход пенки настолько минимален, что небольшого тюбика на 100 мл хватит на полгода или даже больше при условии ежедневного использования – утром и вечером! Поэтому пенку я поменяла уже через два месяца. Моим новым приобретением стал хит продаж известного бренда Elizavecca (Елизавека) – знаменитая пенка для умывания с муцином улитки и золотом.



О, как любят корейцы муцин улитки! Это биологически активный стимулятор, способствующий быстрому обновлению клеток кожи. На основе муцина улитки сделана добрая половина уходовых корейских средств. Для меня этот компонент в косметических средствах стал вторым открытием года (после гидрофильного масла). Раньше любой выщипанный прыщ отставлял после себя красное пятнышко, которое исчезало только через несколько недель. Это постакне. Теперь от прыща не остается и следа уже через несколько дней. Вот за этот эффект лечения кожи прекрасная половина человечества и любит муцин улитки. В моем арсенале уходовых средств есть три продукта с этим компонентом — пенка для умывания, крем для кожи вокруг глаз и эмульсия.



Заканчиваем очищение более глубокой очисткой кожи при помощи хорошо известного нам скраба и менее известной пилинг-скатки. Этот этап не ежедневный, его можно проводить 1-2 раза в неделю.



Пилинг-скатка азиатского происхождения сделана на основе целлюлозы и энзимов. Она гораздо мягче и нежнее скраба, не дерет, не царапает кожу. При растирании на коже плавными массажирующими движениями образует мелкие катышки, к которым прилипают черные точки, выделения жировиков, грязь, мертвые частицы эпидермиса. Затем катышки смываются теплой водой.



Пилинг-скатка — средство, которое одним из первых «поселилось» у меня на туалетном столике. Выбрала самую известную пилинг-скатку — хит продаж от бренда The Saem (Саем). Это была не бюджетная покупка — «полноразмер» этого средства (160 мл) стоит около 70 BYN. Хорошо, что в этой серии есть тюбик-миниатюра (40 мл), который я и приобрела. Прелесть данного средства не только в очищении кожи — оно выравнивает тон кожи, высветляя веснушки, пигментные пятна и постакне.







Тонизирование кожи



После очищения нужно подготовить кожу к нанесению увлажняющих средств — это четвертый этап. В этом нам поможет тоник (тонер). Но почему сразу не нанести крем и выйти из ванной комнаты? Кореянки сравнивают этот процесс с мытьем посуды, где кожа — это губка. Так вот, если нанести средство для мытья посуды на влажную губку, пены будет больше, а средства понадобится меньше. Так и наша кожа — если предварительно подготовить и увлажнить ее, то последующие средства будут «работать» на ней лучше.







В отличие от привычного для нас тоника, корейский предназначен для интенсивного увлажнения кожи после умывания, я не для ее очищения. По структуре увлажняющий тоник (тонер или стартер) похож на «густую воду», благодаря чему мгновенно впитывается и сразу дает ощущение увлажненности.



К слову, в корейской практике существует «правило трех секунд»: после умывания кожу тотчас же нужно увлажнить. Причем в течение именно трех секунд, иначе она лишится своего защитного липидного слоя и потеряет природную влагу. Большая часть корейской косметической индустрии работает на это правило — производители рекламируют специальные крышечки, открывалки и дозаторы, позволяющие с закрытыми глазами и максимально быстро увлажнить только что умытую кожу лица.







У меня молочный тонер от бренда «Secret key» (Сикрет кей) — бюджетный, но очень эффективный, с приятным ароматом. Кстати, кореянки никогда не применяют ватные диски для нанесения ухаживающих средств – тоник или лосьон они брызгают на лицо или наливают на ладонь и распределяют по лицу. Так делаю и я.



Питание кожи



Пятый этап корейского ухода за кожей представляет нам эссенции или серум.

У меня нет эссенции, хотя именно эта стадия считается ключевой в корейской системе ухода за кожей, и именно она считается самой «непонятной» для большинства людей. Тут важно отличать европейские эссенции в виде густых сывороток от инновационных корейских продуктов. Последние – жидкие, как вода, и их нужно «вбивать» нежными похлопывающими движениями в кожу.



Эссенции, пожалуй, самые дорогие продукты во всей системе ухода, и они работают на клеточном уровне: запускают процессы регенерации кожи, делая ее более ровной и сияющей.



Шестой этап — сыворотки и эмульсии. Этот этап создан для усиления действия предыдущего. В концентрированной форме они содержат активные биологические элементы, борются с заболеваниями и несовершенствами кожи, такими как возрастные морщины, угревая сыпь, пигментные пятна. В отличие от кремов, воздействующих на верхние слои кожного покрова, сыворотки и эмульсии проникают в глубинные слои эпидермиса, что позволяет не только быстро получить желаемую внешность, но и закрепить результат на долгое время.







Сыворотка чаще всего выпускается в стеклянном флаконе объемом 30-50 мл с пипеткой-дозатором. Недавно в моем арсенале появилось средство, о котором я слышала тогда, когда еще ничего не знала о корейской косметике. Это сыворотка с 97% гуалуроновой кислоты от бренда Elizavecca (Елизавека). Это средство представляет собой густую полупрозрачную воду, оно очень экономично — на все лицо и шею уходит 1/3 пипетки. Эффект от сывороток становится очевиден через некоторое время: спустя месяц я поняла, что кожа лица стала более гладкой, ровной, повысилась ее упругость.



Эмульсии по консистенции похожи на косметическое молочко. У меня эмульсия от бренда Farm stay (Фарм стей) с муцином улитки. Это средство подлечило мое лицо, я забыла, что такое кожные высыпания и постакне.



Седьмой этап — тканевые маски. Это также изобретение корейцев, за которое мы безмерно им благодарны. Тканевая маска щедро пропитана специальной эссенцией, которая направлена на решение конкретных проблем: морщины, прыщи, обвисание овала лица, обезвоживание и т.д. Тканевые маски не включены в ежедневный уход, хотя у корейцев есть система «масок-неделька», когда каждый день применяются разные тканевые маски.



Почему тканевые маски применяются только на седьмом этапе ухода? Потому что они «запечатывают» предыдущие косметические средства на вашей коже, тем самым умножая их эффект. Я стала фанатом тканевых масок после первого же использования. Цены на них не высоки – от 2 рублей, но, если представить, что мы платим эти деньги за одно применение, тканевые маски становятся дорогим удовольствием. Это хороший экспресс-вариант, когда надо быть во всей красе быстро и легко. Так я ими и пользуюсь – 2-3 раза в месяц.



Восьмой этап — крем вокруг глаз.









Поскольку зона вокруг глаз нежная, кореянки уделяют ей особое внимание. Крем вбивается подушечками пальцев в кожу, только делается это очень легкими и аккуратными движениями. Себе я купила простой увлажняющий крем от бренда Secret skin (Сикрет скин), содержащий муцин улитки.



Здесь необходимо рассказать еще об одном средстве дополнительного ухода — патчах под глаза. Так как главной своей проблемой я считала темные круги под глазами, первый корейский «продукт ухода» (так их называют многочисленные бьюти-блогеры), который я себе приобрела, были патчи для глаз. Патчи — это пластыри овальной формы из нетканого полотна или гидрогеля (желеобразной массы), пропитанные косметическим составом с высокой концентрацией активных веществ.



Патчи — удовольствие не из дешевых! Самая низкая цена, найденная мной на просторах интернета, равнялась 33 рублям, не считая доставки. Свои патчи я выбирала по отзывам бьюти-блогеров и остановилась на патчах с коллоидным золотом от бренда Koelf (Коелф). После первого применения пришло разочарование – омолаживающего эффекта я не заметила, да и круги под глазами светлее не стали. Первую процедуру я проводила вечером, вторую – уже утром. И во второй раз при хорошем дневном свете я увидела, на что способны патчи – они действительно выровняли мне кожу вокруг глаз, морщинки не то чтобы разгладились, но точно стали менее заметными. Но самый главный эффект после 20-минутной процедуры – ушли мешки под глазами!











Патчи – это также экспресс-метод ухода за лицом. То есть они быстро дают эффект, который, к сожалению, так же быстро проходит. Это средство поможет вам привести свои глаза в порядок перед важной встречей или вечеринкой, но не более того. Патчи не имеют накопительного свойства, поэтому не требуют ежедневного применения. С момента открытия их нужно использовать в течение трех месяцев, а хранить в холодильнике.



Девятый этап — крем для лица. Ну, тут все просто — подбирайте крем в зависимости от своего типа кожи. У меня самый дорогой продукт ухода из всего, что у меня есть. Я выбрала крем от знаменитого бренда Сosrx (Косарекс) с медовым компонентом. Этот бренд сейчас на пике популярности во всем мире, а на ютубе его название является самым частозапрашиваемым.







Десятый этап — солнцезащитный крем. Что?! Опять крем? – скажете вы. Отвечу – именно! Азиатки не переносят загар, в отличие от европеек и американок, поэтому даже на пляже они всячески прячутся от солнца. В моде у кореянок абсолютно белое лицо, и не зря, ведь прямые солнечные лучи пагубно воздействуют на кожу, высушивают и старят ее. Поэтому без солнцезащитного крема кореянки даже на минутку не выходят на улицу.







Солнцезащитный крем – следующий в моем списке уходовых средств. Говорят, эффект от него вы увидите через 10 лет ежедневного применения. Ну что ж, посмотрим…

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10-ступенчатая корейская система не имеет строгих правил. Ежедневный уход вы можете сократить до пяти шагов, оставить только 1, 2, 4, 5 или 6 и 9 этапы. Но помните главное – какие бы дорогие и чудодейственные средства вы ни покупали, полноценный сон и здоровое питание оказывают такое же «лечебное» влияние на состояние нашей кожи.



Анна ВЕРЕНИЧ

Фото из свободных источников