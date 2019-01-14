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Самое время. В каком возрасте интеллект мощнее всего?

15.01.2019 18:14 — Разное | Ежедневник  
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Самое время. В каком возрасте интеллект мощнее всего?

фото: psychologies.ru

Ученые выяснили, когда базовые ментальные способности достигают своего пика. Полезно знать, чтобы использовать их по полной.

Похоже, что в разных видах спорта спортсмены достигают пика в разном возрасте: футболисты около 27 лет, гольфисты — после 32 лет, а марафонцы-бегуны — еще позже, уже после сорока. Новые исследования показывают, что примерно так же с базовыми ментальными способностями.

Давно известно, что словарный запас и другие признаки «кристаллизованного интеллекта» продолжают улучшаться и в середине жизни, а то и во второй половине. Но новая работа бросает вызов традиционной убежденности психологов, что способности, касающиеся «подвижного интеллекта», умения соображать «на ходу», достигают пика примерно в 20 лет и затем неизбежно увядают.

Джошуа Хартшорн и Лора Гермин изучили, как люди решают задачки на популярных сайтах gameswithwords.org и testmybrain.org. Среди заданий были такие: посмотреть на четыре необычных формы и затем по памяти решить, соответствует ли пятая форма какой-либо из увиденных (это показатель визуальной рабочей памяти); усвоение символьных и цифровых пар («символьное кодирование»); оценка эмоционального выражения лица по глазам.

Исследователи обнаружили, что:

— способность определять эмоции других достигает пика между 40 и 60 годами;

— словарные способности достигают пика ближе к 70 и чуть после;

— успехи в символьном кодировании (это базовый показатель ментальной ловкости) достигают пика в 18 лет;

— визуальная рабочая память — в 25;

— рабочая память на числа — примерно в 30-35 лет.

«В любом возрасте вы в чем-то становитесь лучше, в чем-то слабее, а в чем-то сохраняете ранее достигнутый уровень», — замечает Хартшорн. Похоже, нет возраста, когда люди достигают пика в большинстве умственных способностей.

Материал опубликован в блоге Британского психологического общества, перевод «Идеономики».

 
 
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Ученые выяснили, когда базовые ментальные способности достигают своего пика. Полезно знать, чтобы использовать их по полной.
 
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