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В Беларуси установили надбавки за реализуемую сельхозпродукцию

15.01.2019 17:52 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси установили надбавки за реализуемую сельхозпродукцию

Белорусские власти утвердили размеры за реализованную сельскохозяйственную продукцию на текущий год.

С 1 января этого года в Беларуси для юридических лиц действуют установленные размеры надбавок. Соответствующий документ был подписан 11 января. Денежные средства будут выплачиваться и обособленным подразделениям, занимающимся производством этой продукции.

Субсидии будут выдаваться из местных бюджетов. Рогатый скот оценивается в 415 рублей (за 1 тонну). Молоко – 23 рубля, лен- 78, гречиха – 87.

Отметим, что средства, выплачиваемые за гречиху, молоко и КРС, юрлицам рекомендуется использовать для приобретения минеральных удобрений, семян, средств защиты растений. Также эти средства рекомендуется направить на компенсацию затрат обслуживающих организаций, оплату услуг по ремонту техники и другие нужды.

 

 
 
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Белорусские власти утвердили размеры за реализованную сельскохозяйственную продукцию на текущий год.
 
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