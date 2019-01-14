В Беларуси установили надбавки за реализуемую сельхозпродукцию





Белорусские власти утвердили размеры за реализованную сельскохозяйственную продукцию на текущий год.

С 1 января этого года в Беларуси для юридических лиц действуют установленные размеры надбавок. Соответствующий документ был подписан 11 января. Денежные средства будут выплачиваться и обособленным подразделениям, занимающимся производством этой продукции.

Субсидии будут выдаваться из местных бюджетов. Рогатый скот оценивается в 415 рублей (за 1 тонну). Молоко – 23 рубля, лен- 78, гречиха – 87.

Отметим, что средства, выплачиваемые за гречиху, молоко и КРС, юрлицам рекомендуется использовать для приобретения минеральных удобрений, семян, средств защиты растений. Также эти средства рекомендуется направить на компенсацию затрат обслуживающих организаций, оплату услуг по ремонту техники и другие нужды.



