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В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

15.01.2019 17:00 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Сегодня в кинотеатре «Маладосць» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию образования органов по труду и социальной защите Республики Беларусь, «100 лет добра и созидания».

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите

 


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Сегодня в кинотеатре «Маладосць» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию образования органов по труду и социальной защите Республики Беларусь, «100...
 
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