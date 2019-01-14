Сегодня в кинотеатре «Маладосць» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию образования органов по труду и социальной защите Республики Беларусь, «100 лет добра и созидания».
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В Ганцевичах отметили 100-летие образования органов по труду и соцзащите
15.01.2019 17:00 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня в кинотеатре «Маладосць» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию образования органов по труду и социальной защите Республики Беларусь, «100 лет добра и созидания».
(Visited 8 times, 8 visits today)
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Сегодня в кинотеатре «Маладосць» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию образования органов по труду и социальной защите Республики Беларусь, «100...
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