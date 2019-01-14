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В Беларуси заметно выросли реальные доходы населения
Благосостояние белорусов по-прежнему растет. Так, в январе-ноябре реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Это рекордный рост этого показателя с января 2014 года.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.
Правительство
В 2017 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов
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В январе-ноябре реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года.
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