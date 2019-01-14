В Беларуси заметно выросли реальные доходы населения

Благосостояние белорусов по-прежнему растет. Так, в январе-ноябре реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Это рекордный рост этого показателя с января 2014 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.

Правительство прогнозирует , что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.

В 2017 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов увеличились на 2,4% к 2016-му. При этом в 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).