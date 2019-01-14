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Авария под Горками — опрокинулся легковой автомобиль
15.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Под Горками на трассе P-70 около деревни Тимоховка потерпел аварию легковой автомобиль,
Фото — www.instagram.com/cpbelarus
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Под Горками на трассе P-70 около деревни Тимоховка потерпел аварию легковой автомобиль, сообщает паблик «ЧП Беларусь». По предварительной информации, машину...
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