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Три березы, две липы и клен: пилить или не пилить? Исполком обсудит этот вопрос с горожанами

15.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горках на общественное обсуждение вынесли вопрос о необходимости спилить несколько городских деревьев. Все желающие могут высказать свое мнение 21 января, сообщает сайт райисполкома. При себе необходимо иметь паспорт или документ удостоверяющий личность.

Ответственный за проведение обсуждения — отдел архитектуры и строительства исполкома.

Тел. 7-64-49

 

Три березы, две липы и клен: пилить или не пилить? Исполком обсудит этот вопрос с горожанами
Источник — gorki.gov.by

 
 
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  В Горках на общественное обсуждение вынесли вопрос о необходимости спилить несколько городских деревьев. Все желающие могут высказать свое мнение 21 января,...
 
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