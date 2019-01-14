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Три березы, две липы и клен: пилить или не пилить? Исполком обсудит этот вопрос с горожанами
15.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
В Горках на общественное обсуждение вынесли вопрос о необходимости спилить несколько городских деревьев. Все желающие могут высказать свое мнение 21 января,
Ответственный за проведение обсуждения — отдел архитектуры и строительства исполкома.
Тел. 7-64-49
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В Горках на общественное обсуждение вынесли вопрос о необходимости спилить несколько городских деревьев. Все желающие могут высказать свое мнение 21 января,...
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