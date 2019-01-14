ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крик души Виктории Азаренко: Я борюсь

15.01.2019 18:34 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Виктория Азаренко
Накопилось: у белоруски не идет игра, и она продолжает бороться за сына.

На открытом чемпионате Австралии, своем любимом турнире Большого шлема, экс-первая ракетка мира надолго не задержалась. Один матч с не самой мощной соперницей (немка Зигемунд находится за пределами первой сотни) – и можно паковать чемоданы и готовиться к Санкт-Петербургу, пишет «Трибуна».

Вообще, Виктория Азаренко уступила уже в трех играх подряд, так что новый сезон начался для нее скверно. Особенно если известие о том, что тяжба за сына Лео будет продолжена. Американский суд не признал решение белорусского в деле об опеке, а бывший бойфренд все никак не уймется. Еще и сильного адвоката нашел, так что процесс почти наверняка будет волнительным.

Тем не менее, в Австралию Виктория прилетела с Лео и даже спрашивала у подписчиков в соцсетях, куда можно парня сводить. И если культурную программу теннисистке обеспечили, то со спортивной частью случился затык. Азаренко дважды выигрывала Australian Open, но на сей раз была вынуждена прийти на первую же пресс-конференцию в качестве проигравшей. Общение с медиа получилось эмоциональным: Виктория сидела с заплаканными глазами, ее голос звучал одновременно и тихо, и печально. Кульминацией стал вопрос одного из журналистов, который поинтересовался у Азаренко, откуда она берет силы, чтобы преодолевать свалившиеся на нее невзгоды. Спортсменка сначала взяла паузу, потом расплакалась, а затем все же дала ответ, несмотря на слезы.

Вот краткое изложение ее спича.

«Я прошла через много трудностей, и иногда удивляюсь, почему они со мной случаются, но я думаю, что трудности делают меня сильнее. Я хочу верить, что я буду упорно работать, чтобы преодолеть их. Иногда мне просто нужно немного времени, терпения и поддержка

Сейчас для меня непростое время. Я не думаю, сидя здесь сегодня, что я потерпела поражение. Я борюсь. Поражение – это когда ты сдаешься и больше не пытаешься. Но я борюсь. Я буду продолжать бороться, это то, что я должна сделать, чтобы выйти из этой ситуации».


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накопилось: у белоруски не идет игра, и она продолжает бороться за сына.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вадим Иосуб о криптобирже: зарабатывать на криптовалютах уже поздно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика