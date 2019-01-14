Крик души Виктории Азаренко: Я борюсь



Виктория Азаренко

«Я прошла через много трудностей, и иногда удивляюсь, почему они со мной случаются, но я думаю, что трудности делают меня сильнее. Я хочу верить, что я буду упорно работать, чтобы преодолеть их. Иногда мне просто нужно немного времени, терпения и поддержка



Сейчас для меня непростое время. Я не думаю, сидя здесь сегодня, что я потерпела поражение. Я борюсь. Поражение – это когда ты сдаешься и больше не пытаешься. Но я борюсь. Я буду продолжать бороться, это то, что я должна сделать, чтобы выйти из этой ситуации».

На открытом чемпионате Австралии, своем любимом турнире Большого шлема, экс-первая ракетка мира надолго не задержалась. Один матч с не самой мощной соперницей (немка Зигемунд находится за пределами первой сотни) – и можно паковать чемоданы и готовиться к Санкт-Петербургу, пишетВообще,уступила уже в трех играх подряд, так что новый сезон начался для нее скверно. Особенно если известие о том, что тяжба за сына Лео будет продолжена. Американский суд не признал решение белорусского в деле об опеке, а бывший бойфренд все никак не уймется. Еще и сильного адвоката нашел, так что процесс почти наверняка будет волнительным.Тем не менее, в Австралию Виктория прилетела с Лео и даже спрашивала у подписчиков в соцсетях, куда можно парня сводить. И если культурную программу теннисистке обеспечили, то со спортивной частью случился затык. Азаренко дважды выигрывала Australian Open, но на сей раз была вынуждена прийти на первую же пресс-конференцию в качестве проигравшей. Общение с медиа получилось эмоциональным: Виктория сидела с заплаканными глазами, ее голос звучал одновременно и тихо, и печально. Кульминацией стал вопрос одного из журналистов, который поинтересовался у Азаренко, откуда она берет силы, чтобы преодолевать свалившиеся на нее невзгоды. Спортсменка сначала взяла паузу, потом расплакалась, а затем все же дала ответ, несмотря на слезы.Вот краткое изложение ее спича.