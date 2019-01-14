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Вадим Иосуб о криптобирже: зарабатывать на криптовалютах уже поздно
Вадим Иосуб. Фото: Еврорадио
Почему криптобиржа запустилась в Беларуси именно сейчас, ждёт ли её успех и для кого она создана, Еврорадио выясняло вместе со старшим аналитиком “Альпари” Вадимом Иосубом.
- Тема криптовалюты и всего, что с этим связано, заиграла несколько лет назад. Насколько актуально открывать криптобиржу сейчас? Не похоже ли это на авантюру?
- Создание криптобиржи — это не столько авантюра, сколько попытка вскочить в уходящий поезд. Максимальное внимание к этой теме было приковано в конце 2017 года, когда стоимость криптовалют достигла исторического максимума, о них писали не только на страницах IT-шных и финансовых газет и журналов, это делали даже журналы о моде и спорте. Криптовалюта была тем, что называется хайп. Именно тогда в эту тему можно было привлечь максимальное количество денег. С тех пор криптовалюты потеряли в цене в 5-6 раз, СМИ пишут о них гораздо реже. Тема стала уделом достаточно узкого круга инвесторов и гиков. Мне кажется, что зарабатывать на криптовалютах уже поздно.
“Успех подобного проекта будет зависеть от количества иностранных клиентов”
- Некоторые экономисты утверждают, что криптобиржа — это не более чем схема по отмыву денег. Насколько реально через криптобиржу что-то отмыть, тем более в нашей стране?
- Это достаточно серьёзное обвинение, и ему должны быть доказательства…
Вопросы конвертации криптовалют в фиатные деньги и обратно, вопросы конвертации криптовалют в финансовые активы и обратно в мире относятся к высокорисковой сфере именно с точки зрения рисков отмывания. Белорусский проект, и это многократно повторяется, находится под регуляцией нашего Парка высоких технологий, но как будет действовать эта регуляция, насколько она может снять озвученные риски — практики ещё нет, и судить об этом сложно.
Теоретически, успех подобного проекта будет зависеть от количества иностранных клиентов, потому что на одном белорусском рынке, очевидно, проект не выедет: рынок слишком скудный. А количество международных клиентов будет зависеть как раз от международного консенсуса по поводу этого проекта: насколько легко или, наоборот, сложно, граждане других стран смогут переводить деньги на эту площадку с использованием карт или других систем денежных переводов. Сейчас денежные системы ужесточают условия переводов денег на подобные платформы как раз в связи с рисками отмывания. Если в данном случае подход окажется жёстким, переводы будут затруднены — уже только по одной этой причине проект может не взлететь.
Фото: currency.com
“Появление криптобиржи в Беларуси и проблемы Forex в России никак не связаны”
- У проекта — российские партнёры. То, что он появился именно сейчас, не связано с проблемами Forex в России?
- Связи тут никакой нет по одной простой причине: проблемы Forex в России начались пару недель назад, а чтобы запустить проект криптобиржу нужен как минимум год.
- Получается, что в 2017 году, когда криптовалюта была хайпом, белорусы и решили сделать этот проект…
- Во время криптовалютного хайпа надо было зарабатывать, а не задумываться, как заработать. Зарабатывали те, кто об этом подумал гораздо раньше.
- Вы считаете, что криптовалютная биржа — это личный проект независимого предпринимателя Виктора Прокопени или под его маркой скрывается государственный ИТ-проект?
- Любые госструктуры достаточно консервативны, чтобы пытаться таким путём зарабатывать деньги. В последние годы периодически звучало, что та или иная страна именно на уровне государства будет пытаться заработать на криптовалюте, технологиях блокчейн. Дальше всего в этом вопросе зашла Венесуэла, которая выпустила собственную криптовалюту петро. Но ни о каких финансовых успехах этого проекта не слышно. Мне кажется, что это больше удел венчурных инвесторов, которые думают: “Вложим деньги, вдруг, случайно заработаем”. А для государства и особенно для масштаба государственных денег это не очень серьёзно.
“У белорусов мало реальных денег, а криптовалюты ещё меньше”
- Для кого создана белорусская криптобиржа? Допустим, виртуальный я намайнил себе две криптоединицы — могу я с ними пойти на эту биржу?
- Да, хотя сказано, что процесс регистрации будет постепенным. Любой белорус при желании на эту биржу попасть может. Но я не уверен, что задумка организаторов этой биржи была в том, чтобы привлечь к ней граждан нашей страны. У наших сограждан на руках мало денег, которыми они готовы рисковать на финансовых рынках, тем более за эти деньги у нас конкурируют различные банки и Forex-компании. Криптовалюты у наших сограждан ещё меньше, чем денег. Думаю, что изначально проект был задуман как международный, рассчитанный на привлечение денег международных инвесторов. Но насколько это будет успешно, насколько какой-нибудь потенциальный инвестор из США будет готов довериться фирме, регулируемой белорусским ПВТ? Ведь он не знает, что значит эта аббревиатура, и для него не очевидно, что белорусской криптобирже можно довериться. Успех или неуспех проекта будет зависеть от успеха на международной арене.
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В Беларуси появилась первая криптобиржа.
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