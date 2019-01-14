В Гродно фотографу проломили череп в ночном клубе



Фото: TUT.by

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Пострадавший отдыхал в клубе в компании девушки, а за соседним столиком была другая компания. Один из посетителей сделал спутнице фотографа комплимент, а тот нервно отреагировал на такое внимание и полез в драку с двумя парнями. В милиции отмечают, что участники конфликта были нетрезвы.В результате фотограф получил три удара в голову и перелом основания черепа. Сейчас он в больнице. А двоих молодых людей 1990 года рождения задержала милиция. На них завели уголовное дело за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.