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В Гродно фотографу проломили череп в ночном клубе
Фото: TUT.by
Пострадавший отдыхал в клубе в компании девушки, а за соседним столиком была другая компания. Один из посетителей сделал спутнице фотографа комплимент, а тот нервно отреагировал на такое внимание и полез в драку с двумя парнями. В милиции отмечают, что участники конфликта были нетрезвы.
В результате фотограф получил три удара в голову и перелом основания черепа. Сейчас он в больнице. А двоих молодых людей 1990 года рождения задержала милиция. На них завели уголовное дело за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
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Происшествие случилось в одном из увеселительных заведений города.
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