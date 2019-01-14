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В Гродно фотографу проломили череп в ночном клубе

15.01.2019 18:24 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.by
В Гродно фотографу проломили череп во время посещения ночного клуба. Как сообщает пресс-служба Гродненской областной милиции, происшествие случилось в одном из увеселительных заведений города.

Пострадавший отдыхал в клубе в компании девушки, а за соседним столиком была другая компания. Один из посетителей сделал спутнице фотографа комплимент, а тот нервно отреагировал на такое внимание и полез в драку с двумя парнями. В милиции отмечают, что участники конфликта были нетрезвы.

В результате фотограф получил три удара в голову и перелом основания черепа. Сейчас он в больнице. А двоих молодых людей 1990 года рождения задержала милиция. На них завели уголовное дело за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

 
Теги: Гродно
 
 
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Происшествие случилось в одном из увеселительных заведений города.
 
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