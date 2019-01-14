Депутат Воронецкий: Государственные институты не могут интегрироваться



Валерий Воронецкий. Фото Сергея Гудилина

С белорусской стороны группу возглавляет министр экономики, а входит в неё 30 человек. Среди них депутат и председатель комиссии по международным делам Палаты представителей- Главная цель — выработка предложений по развитию белорусско-российской интеграции. И взаимодействие с российскими коллегами по вопросам российско-белорусских отношений. Но чтобы вырабатывать предложения и вносить их в правительство, нужно чётко проанализировать, а что у нас есть, на какой стадии в сфере экономических отношений мы находимся. Сначала нужно сделать ревизию по отраслям с точки зрения экономических связей, а потом выработать пути более эффективного взаимодействия.Нужно понимать, что интеграционная политика направлена ​​на создание благоприятных условий для экономического сотрудничества субъектов хозяйствования. Это самое главное, но не сама цель. Речь идёт о повышении экономической эффективности национальных хозяйств, экономического роста в интересах стран и народов. С этой точки зрения нужно смотреть, что происходит в наших отношениях с Россией.Интеграция — объективный процесс, и он определяется изначально интересами самостоятельных предприятий и получением ими доходов. Предприятиям выгоднее иметь взаимосвязи там, где получают больший доход. Но и российские, и белорусские предприятия сосредоточены не только на одном рынке — они торгуют там, где выгодно. И экономическая интеграция развивается на тех направлениях, где выгодно. А где невыгодно, трудно рассчитывать на динамичное движение.- Когда мы говорим об экономической интеграции, это прежде всего создание благоприятных условий для экономического сотрудничества между предприятиями. Естественно, что в этих условиях мы должны посмотреть, как обеспечиваются рыночные условия хозяйствования в странах, насколько справедлива конкуренция в экономике России и Беларуси. Если этого нет, то экономическая интеграция будет тормозиться.Александр Лукашенко правильно сказал: когда мы принимали решение об углублении интегративного взаимодействия, мы исходили из того, что условия будут улучшаться. А в итоге получается, что стало хуже? Это никому не понятно. Нужно смотреть на ограничения, которые есть. Я уверен, если убрать общие разговоры, посмотреть, что происходит в экономике, думаю, будет большой плюс. Но это нужно делать и России, и нам. Конечно, равные условия хозяйствования, справедливая конкуренция, соответствующее ценообразование и так далее. Думаю, российская сторона с этим тоже разберётся. Там есть образованные экономисты. Сегодня речь идёт об экономических связях, о создании благоприятных условий для экономического сотрудничества.- Договор когда-то подписывали о создании Союзного государства. Поэтому, когда оперируют термином «Союзное государство», то нужно ответить на вопрос, а оно создано или нет? Нельзя забегать вперёд. Дом строится с фундамента. Формируется общий рынок, таможенное пространство, единое экономическое пространство, которое предусматривает общее регулирование, и так далее. Есть опыт Европейского союза. Если Европейский союз пытался забегать вперёд и создавать то, что ещё не подготовлено, европейские сообщества оказывались в серьёзном кризисе. Теперь нужно создать нормальные условия для экономики, а дальше жизнь покажет.На самом деле, Россия заинтересована (для неё это важно) взаимодействовать с Европейским союзом и развивать экономические связи. И Беларусь заинтересована, мы живём в одном пространстве. Возможно, завтра Россия скажет, что будет углублять интеграционные связи с Евросоюзом и создадут единое европейское экономическое пространство. И Беларусь будет частью этого пространства. Не будем загадывать, потому что непростые сегодня идут процессы в Европе и на постсоветском пространстве.Если бы мы сегодня хотели создать институты, не подготовив экономическую основу, у нас ничего не получилось бы. Это была бы не экономическая интеграция, а совсем другое. Президент чётко сказал, что ни о каком объединении речь не ведётся.- Да, я за то, чтобы у нас была открытая экономика, а наши экономические связи развивались, чтобы мы интегрировались не только с Россией, потому что у нас есть и другие европейские рынки. Государство должно способствовать развитию связей, которые интересны нашим предприятиям. Перед нами стоят задачи снимать ограничения в торговле не только с Россией, но и с Украиной, Европейским союзом. Для Беларуси крайне важно иметь открытую экономику. Страна может обеспечивать экономический рост, только участвуя в мировых связях.- Вы затронули важную тему упомянув о Евразийском экономическом союзе. Создание более масштабного объединения было инициативой российского, казахского и нашего президентов. На самом деле, это хорошо, потому что создаёт новые возможности для предприятий. Но тогда всё это создает новую реальность. Экономическая интеграция имеет тенденцию к расширению. Сначала у нас была «двойка» (союз Беларуси и России), но потом наши лидеры приняли решение о создании Евразийского экономического союза, и создали его. И России, и Беларуси сегодня нужно ответить на вопрос: для нас приоритет — дальнейшее развитие интеграции в рамках Евразийского союза, или мы возвращаемся к формату «двойки»?- Если мы говорим об интеграции, мы имеем в виду экономическую интеграцию. Другой просто нет. Если вы говорите о политической, то государственные институты не могут интегрироваться. Опять же, посмотрите на Европейский союз: есть Германия, Франция, Италия, Польша… Другое дело, что создаются наднациональные органы, чтобы оптимально обеспечить и защитить работу общей экономики.Сегодня у нас речь идёт об экономическом взаимодействии. Поэтому, если говорить о политической составляющей, то есть, забегать вперёд. Мы — два союзных государства, братские народы, как неоднократно говорилось. Естественно, мы должны сотрудничать и развивать отношения, но это не значит, что один брат должен ставить другого в своеобразное состояние. Мы дружим, поэтому давайте по-братски будем снимать ограничения, которые есть. Забегать вперёд было бы сейчас неправильно. Сегодня мы должны руководствоваться интересами наших экономик.- Пройдут консультации на линиях ведомств, министерств, экспертов. Будут выработаны подходы с учётом проблем в областях. Есть таможенные, сельскохозяйственные, торговые вопросы. В этот процесс мы только входим. Мне сложно сейчас ответить, когда состоится совместное заседание белорусско-российской группы. И экспертам, и руководителям нужно несколько раз встретиться, чтобы наработать что-то для совместного заседания.