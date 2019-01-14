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В российской больнице установили кровать из досок и офисных кресел
Фото из социальных сетей
Фотографии из больницы появились в паблик
Согласно изданию «Российская газета», в больнице подтвердили, что на фотографии палата терапевтического отделения. А журналистам ТАСС, что использование таких кроватей связано с высоким содержанием пациентов.
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В межрайонной больнице в Кузнецкой в Пензенской области поставили кровать из досок и офисных кресел.
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