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В российской больнице установили кровать из досок и офисных кресел

15.01.2019 18:18 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
В межрайонной больнице в Кузнецкой в Пензенской области поставили кровать из досок и офисных кресел.

Фотографии из больницы появились в паблик «Подслушано в Кузнецке».

В российской больнице установили кровать из досок и офисных кресел

Согласно изданию «Российская газета», в больнице подтвердили, что на фотографии палата терапевтического отделения. А журналистам ТАСС, что использование таких кроватей связано с высоким содержанием пациентов.

 
 
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В межрайонной больнице в Кузнецкой в Пензенской области поставили кровать из досок и офисных кресел.
 
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