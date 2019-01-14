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Полесские рыбаки и охотники вышли на стихийное собрание

15.01.2019 17:58 — Разное | UDF  
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Фото: Павел Мицкевич
Полешуки борются против передачи нацпарку «Припятский» озера Червоное.

Третье по величине озеро в Беларуси - Червоное в Житковичском районе - любимое место не только местных жителей. Сюда съезжаются люди из разных уголков страны - летом на берегу стать негде, рассказывают kp.by полешуки. Для них Червоное - это не только отдых, но и пропитание. Поэтому весть о том, что Национальный парк «Припятский» намерен взять озеро в аренду, шокировало и разозлило жителей района.

- На Червоном охотятся, в основном, на утку. Последние годы арендаторами охотничьих угодий озера являются лесхоз и нацпарк. За лесхозом пока две третьих части. И если в нацпарке разовая охотничья путевка стоит 20 рублей, то в лесхозе - 6 рублей. Но даже при этом взять путевку у нацпарка местным людям почти невозможно - зато чиновникам из Минска, иностранцам их дают. Долго шли споры, и в итоге решили, что будет один хозяин - нацпарк. И местные охотники опасаются, что тогда они вообще не смогут получить путевки. Нам обещают, что будут их продавать, но почему все эти годы не продавали? - вводит в курс дела охотник Александр.

Полесские рыбаки и охотники вышли на стихийное собрание

Арендатор рыболовных угодий озера сейчас - ОАО «Житковичихимсервис». Предполагается, что любительское рыболовство тоже полностью перейдет к нацпарку, несмотря на то, что недавно химсервис заключил договор аренды сроком на 10 лет.

К людям попал проект указа Лукашенко о передаче в аренду Червоного нацпарку. В документе прописано, что участок включает и территорию в три километра от береговой линии.

- Это значит, что не будет подъезда к озеру, и нам придется делать круг в сто километров, чтобы попасть сюда. Опять же, взять путевку в лесхозе просто: приехать к местным егерям, - продолжает охотник.

А после передачи озера нацпарку люди вынуждены будут ехать за 45 километров в деревню Лясковичи в соседнем Петриковском районе, где находится администрация нацпарка и одна из резиденций Лукашенко.

В понедельник на берегу озера организовали стихийное собрание здешних рыбаков и охотников, на котором побывали журналисты. Простые мужики стояли в одном кругу с начальниками районных служб, депутатами местных советов и рассказывали, почему Червоное нельзя отдавать в аренду нацпарку.

- У нас отжимают озеро. Это как рейдерский захват в 90-х! Зачем накалять обстановку, создавать напряжение с народом? У нас и так жизнь тяжелая, - возмущаются сельчане. - Мы уже знаем, как нацпарк берет территории в аренду. Припять забрал, другие озера, леса. Там, где мы и наши предки собирали грибы, ягоды, ловили рыбу - сейчас шлагбаумы, высокие заборы и таблички «Проход запрещен».

Люди хотят, чтобы арендаторы остались прежние. Иначе это может стать последней каплей для начала народного протеста против действий руководства нацпарка.

Полесские рыбаки и охотники вышли на стихийное собрание


Нацпарк: «Мы не будем брать плату за рыбалку»

На встречу жителей района с корреспондентами негосудаственной прессы оперативно отреагировали в Гомельском облисполкоме. Назавтра пресс-служба предоставила комментарий гендиректора нацпарка «Припятский» Степана Бамбизы:

- Главная задача национального парка - сохранить уникальный природный уголок и дать возможность людям, как местным жителям, так и туристам, получить полный комплекс так называемого сельского отдыха. У нас есть для этого не только живописная природа, но и прекрасная материальная база. Поэтому сегодня все, что делается для расширения угодий - исключительно в интересах сохранения природы для людей. Ни о каких ограждениях и речи быть не может. Это абсурдное предположение. Нацпарк отказывается от организации на озере платного любительского рыболовства. Как любительский, так и промысловый лов рыбы будет осуществляться без вмешательства нацпарка. Кроме того, на передаваемых угодьях мы планируем для местного населения снизить стоимость охотничьих путевок.


Химсервис: «Мы вложили в озеро деньги»

- У нас пока вообще нет никаких бумаг. Ни в исполком, никуда нас не вызывают, не говорят ничего, поэтому пока сложно что-то комментировать. У нас договор аренды на десять лет. Мы вложили в озеро деньги, поэтому, как любое предприятие, заинтересованы, чтобы продолжать работать по договору, - ответил директор ОАО «Житковичихимсервис» Игорь Головач.


Лесхоз: «Стараемся держать низкие цены»

Начальник сектора туризма, охотхозяйства и рыболовства Житковичского лесхоза Александр Альвинский подчеркивает: позиция руководства - чтобы озеро осталось в аренде у лесхоза.

- Если мы проводим охоту для иностранцев, то находим пониманием и с местными охотниками. Наша ценовая политика - тоже с учетом финансового положения местного населения, стараемся держать низкие цены. Нарушений у нас не было, работаем в рамках закона.

 
Теги: Минск
 
 
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Полешуки борются против передачи нацпарку "Припятский" озера Червоное.
 
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