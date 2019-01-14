Полесские рыбаки и охотники вышли на стихийное собрание

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Нацпарк: «Мы не будем брать плату за рыбалку»

Химсервис: «Мы вложили в озеро деньги»

Лесхоз: «Стараемся держать низкие цены»

Третье по величине озеро в Беларуси - Червоное в Житковичском районе - любимое место не только местных жителей. Сюда съезжаются люди из разных уголков страны - летом на берегу стать негде, рассказываютполешуки. Для них Червоное - это не только отдых, но и пропитание. Поэтому весть о том, что Национальный парк «Припятский» намерен взять озеро в аренду, шокировало и разозлило жителей района.- вводит в курс дела охотник Александр.Арендатор рыболовных угодий озера сейчас - ОАО «Житковичихимсервис». Предполагается, что любительское рыболовство тоже полностью перейдет к нацпарку, несмотря на то, что недавно химсервис заключил договор аренды сроком на 10 лет.К людям попал проект указа Лукашенко о передаче в аренду Червоного нацпарку. В документе прописано, что участок включает и территорию в три километра от береговой линии.продолжает охотник.А после передачи озера нацпарку люди вынуждены будут ехать за 45 километров в деревню Лясковичи в соседнем Петриковском районе, где находится администрация нацпарка и одна из резиденций Лукашенко.В понедельник на берегу озера организовали стихийное собрание здешних рыбаков и охотников, на котором побывали журналисты. Простые мужики стояли в одном кругу с начальниками районных служб, депутатами местных советов и рассказывали, почему Червоное нельзя отдавать в аренду нацпарку.возмущаются сельчане.Люди хотят, чтобы арендаторы остались прежние. Иначе это может стать последней каплей для начала народного протеста против действий руководства нацпарка.На встречу жителей района с корреспондентами негосудаственной прессы оперативно отреагировали в Гомельском облисполкоме. Назавтра пресс-служба предоставила комментарий гендиректора нацпарка «Припятский»ответил директор ОАО «Житковичихимсервис»Начальник сектора туризма, охотхозяйства и рыболовства Житковичского лесхозаподчеркивает: позиция руководства - чтобы озеро осталось в аренде у лесхоза.