ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор вернул Беларуси почти 80 тонн сыроподобной продукции

15.01.2019 18:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор вернул Беларуси почти 80 тонн белково-жировой (сыроподобной) продукции.

Как сообщает служба, 5 января сотрудники Смоленской таможни задержали 4 автомобиля, которые перевозили 79,96 тонны белково-жировой продукции. Продукция была передана управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Согласно международным товарно-транспортным накладным и удостоверениям качества, ее грузоотправителем и производителем является белорусское предприятие "Аскамил". Поскольку продукция ввозилась в обход официальных пунктов пропуска, копии сопроводительных документов были отправлены в адрес белорусской стороны для подтверждения производителя. "Но белорусская сторона отгрузку продукции по данным документам так и не подтвердила", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор отмечает, что он и ранее фиксировал попытки предприятия "Аскамил" незаконно ввезти в Россию белково-жировой продукт с использованием различных нелегальных схем, в том числе под видом товара прикрытия. В частности, в ноябре прошлого года Россельхознадзор проверил адреса российских получателей продукции предприятия и обнаружил, что у них нет условий для хранения скоропортящейся продукции, в большинстве своем они реализуют строительные материалы. Более того, эта продукция по адресам получателей в России, заявленным в товаросопроводительных документах, не поступала.

После проведения административного расследования Россельхознадзор вернул задержанную белково-жировую продукцию Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор вернул Беларуси почти 80 тонн белково-жировой (сыроподобной) продукции. Как сообщает служба, 5 января сотрудники Смоленской таможни задержали 4...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно фотографу проломили череп в ночном клубе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика