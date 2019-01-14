Россельхознадзор вернул Беларуси почти 80 тонн сыроподобной продукции

Россельхознадзор вернул Беларуси почти 80 тонн белково-жировой (сыроподобной) продукции.

Как сообщает служба, 5 января сотрудники Смоленской таможни задержали 4 автомобиля, которые перевозили 79,96 тонны белково-жировой продукции. Продукция была передана управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Согласно международным товарно-транспортным накладным и удостоверениям качества, ее грузоотправителем и производителем является белорусское предприятие "Аскамил". Поскольку продукция ввозилась в обход официальных пунктов пропуска, копии сопроводительных документов были отправлены в адрес белорусской стороны для подтверждения производителя. "Но белорусская сторона отгрузку продукции по данным документам так и не подтвердила", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор отмечает, что он и ранее фиксировал попытки предприятия "Аскамил" незаконно ввезти в Россию белково-жировой продукт с использованием различных нелегальных схем, в том числе под видом товара прикрытия. В частности, в ноябре прошлого года Россельхознадзор проверил адреса российских получателей продукции предприятия и обнаружил, что у них нет условий для хранения скоропортящейся продукции, в большинстве своем они реализуют строительные материалы. Более того, эта продукция по адресам получателей в России, заявленным в товаросопроводительных документах, не поступала.

После проведения административного расследования Россельхознадзор вернул задержанную белково-жировую продукцию Беларуси.