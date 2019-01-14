|
РФ не будет подавать заявку на участие в сессии ПАСЕ - Косачев
Россия не будет подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Не запрашиваем полномочия", - сказал К.Косачев "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее во вторник он сообщил: "Совет Федерации на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит заявление Совета Федерации "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия не будет подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)