РФ не будет подавать заявку на участие в сессии ПАСЕ - Косачев

Россия не будет подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Не запрашиваем полномочия", - сказал К.Косачев "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее во вторник он сообщил: "Совет Федерации на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит заявление Совета Федерации "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы".