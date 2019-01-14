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РФ не будет подавать заявку на участие в сессии ПАСЕ - Косачев

15.01.2019 17:43 — Разное | Интерфакс  
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Россия не будет подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Не запрашиваем полномочия", - сказал К.Косачев "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее во вторник он сообщил: "Совет Федерации на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит заявление Совета Федерации "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы".

 
 
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Россия не будет подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным...
 
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