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«Ребёнок говорит, что ему нравится в больнице»: в детской «инфекционке» заканчивают этап реконструкции
В минской городской детской инфекционной больнице в 2019 году намерены завершить очередной этап реконструкции, сообщили в программе
В новом корпусе все сделано для того, чтобы даже стены помогали маленьким пациентам быстрее выздороветь. Дизайнеры украсили здания по особенному сказочному сценарию. Вентиляционные шахты – это замки. Внутри здания – пастельные тона и любимая детворе тематика.
Больница оснащена оборудованием, позволяющим быстро провести обследование и установить диагноз. 36 тысячам маленьких пациентов оказали помощь в прошлом году.
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«Ребёнок говорит, что ему нравится в больнице»: в детской «инфекционке» заканчивают этап реконструкции
В минской городской детской инфекционной больнице в 2019 году намерены завершить очередной этап реконструкции, сообщили в программе «Большой город». В новом...
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