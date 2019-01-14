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Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» сменил тренерский штаб
Руководство баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск» и тренеры Александр Крутиков и Егор Мещеряков приняли решение о прекращении сотрудничества, сообщает
Главным тренером «Цмокі-Мінск» станет Ростислав Вергун. Его ассистентами будут Эдмунд Валейко и Войцех Валих.
Александр Крутиков возглавил команду в конце сезона 2016/17. И уже в следующем сезоне смог вывести минчан в плей-офф Кубка ФИБА-Европа и побороться за плей-офф Единой лиги ВТБ. Однако в этом году повторить успех не удалось: «Цмокі» не прошли во второй групповой этап Кубка, а в лиге ВТБ одержали лишь 2 победы в 12 встречах.
Юрий Шакола (председатель клуба «Цмокі-Мінск»):
- В первую очередь хочу поблагодарить Александра Крутикова за ту работу, которую он проделал в «Цмоках» в прошлом сезоне. Под его руководством команда подарила яркие победы в лиге ВТБ и плей-офф Кубка ФИБА-Европа.
К сожалению, результаты, показанные в этом сезоне, говорят о том, что нам необходимы перемены. В результате было принято решение о прекращении сотрудничества. Уверен, что это необходимые меры, и они пойдут нам на пользу, - сказал Юрий Шакола.
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Руководство баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск» и тренеры Александр Крутиков и Егор Мещеряков приняли решение о прекращении сотрудничества.
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